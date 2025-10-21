Hindustan Hindi News
ट्रेडिंग मुहूर्त पर पेनी स्टॉक में लगा 20% का अपर सर्किट, 3 रुपये से भी कम भाव

Tue, 21 Oct 2025 03:27 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Symbiox investment trading company share price: वैसे तो मंगलवार को दीपावली की वजह से भारतीय शेयर बाजार बंद था लेकिन कुछ देर के लिए विशेष ट्रेडिंग मुहूर्त के दौरान शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखा गया। इस दौरान बाजार में लिस्टेड कंपनी- सिम्बियोक्स इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के शेयर पर निवेशक टूट पड़े। पेनी कैटेगरी के इस शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा और भाव 2.58 रुपये पर पहुंच गया। बता दें कि आखिरी कारोबारी दिन शेयर 2.15 रुपये के निचले स्तर तक आ गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो भी है। वहीं, जनवरी 2025 में शेयर 6.02 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

सिम्बियोक्स इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 3.33 फीसदी शेयर हैं। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास 96.67 फीसदी की हिस्सेदारी है। प्रमोटर्स में टायरो कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के पास 3.20 फीसदी हिस्सेदारी या 10,00,000 शेयर हैं। इस कंपनी की स्थापना 14 मई 1979 को पश्चिम बंगाल में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई थी।

शेयर का परफॉर्मेंस

इस शेयर का प्रदर्शन अलग-अलग अवधियों में काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। बीते एक सप्ताह में शेयर में 1.15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि पिछले दो हफ्तों में इसमें करीब 8.51 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है। एक महीने की अवधि में यह शेयर 4.09 प्रतिशत टूटा है, वहीं तीन महीनों में इसमें 5.49 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले छह महीनों में शेयर ने 21.58 प्रतिशत का नुकसान दिया है और साल की शुरुआत से अब तक (YTD) इसमें करीब 50.95 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई है। एक साल की अवधि में शेयर 11.03 प्रतिशत टूटा है, जबकि दो सालों में 9.15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। तीन सालों की अवधि में यह शेयर 74.35 प्रतिशत तक लुढ़क गया है। हालांकि, लंबी अवधि में यह शेयर मजबूत रिटर्न देने में कामयाब रहा है — पिछले पांच सालों में इसने 163.27 प्रतिशत का शानदार मुनाफा दिया है।

