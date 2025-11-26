₹10 से कम की कीमत वाले पेनी स्टॉक को खरीदने की होड़, 20% बढ़ा भाव

संक्षेप: Penny Stock: शेयर बाजार में 10 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल्स (SVP Global Textiles) के शेयरों में आज 20 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई। बुधवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 5.31 रुपये के लेवल पर खुले थे।

Penny Stock: शेयर बाजार में 10 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल्स (SVP Global Textiles) के शेयरों में आज 20 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई। बुधवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 5.31 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 5.68 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। दिसंबर 2024 के बाद कंपनी के शेयर इस स्तर पर पहली बार पहुंचने में सफल रहे हैं। बता दें, 20 प्रतिशत का अपर सर्किट बैंड कंपनी ने लगा रखा है।

लगातार चौथे दिन दिखी तेजी आज लगातार चौथा कारोबारी दिन था जब कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। वहीं, लगातार दूसरे दिन कंपनी के शेयरों में 20 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। नवंबर के महीने में एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल्स के शेयरों की कीमतों में 57 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, अगर कंपनी के शेयरों में अगले कुछ दिन तेजी जारी रही तो दिसंबर 2017 के बाद पहली बार कंपनी के शेयरों में इस स्तर की उछाल देखने को मिलेगी।

2025 में अबतक इस पेनी स्टॉक की कीमतों में 10.30 प्रतिशत की तेजी आई है। वह भी शेयरों में हालिया उछाल की वजह से देखने को मिली है। अगर पेनी स्टॉक पॉजिटिव नोट्स पर यह साल अंत करने में सफल रहा तो पिछले तीन साल में पहली बार सालाना रिटर्न पॉजिटिव रहेगा।

कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी? एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल्स ने दी जानकारी में बताया है कि सितंबर तिमाही के दौरान उनका रेवन्यू शून्य रहा है। इस दौरान कंपनी को 51 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। मार्च 2023 के बाद से ही प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी संघर्ष कर रही है। बता दें, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 में 71 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाया था। तब से अबतक कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है।

कंपनी में रिटेल निवेशकों के पास 47 प्रतिशत हिस्सा है।