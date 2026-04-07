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10 रुपये से कम का यह शेयर बना रॉकेट, 2 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी, शेयर का भी कर चुकी है बंटवारा

Apr 07, 2026 05:00 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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सुपर टेनरी के शेयर मंगलवार को 20% चढ़कर 7.64 रुपये पर पहुंच गए। 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 37% से अधिक की तेजी देखने को मिली है। सुपर टेनरी अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है।

10 रुपये से कम का यह शेयर बना रॉकेट, 2 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी, शेयर का भी कर चुकी है बंटवारा

पेनी स्टॉक सुपर टेनरी मंगलवार को रॉकेट सा उड़ गया है। सुपर टेनरी के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 20 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी के साथ 7.64 रुपये पर पहुंच गया। 5 दिन में सुपर टेनरी के शेयरों में 37 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 30 मार्च से लेकर अब तक यह पेनी स्टॉक 45 पर्सेंट से ज्यादा उछल गया है। सुपर टेनरी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 11 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 5.11 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 80 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। सुपर टेनरी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।

2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
सुपर टेनरी (Super Tannery) अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है। कंपनी ने दिसंबर 2008 में अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। सुपर टेनरी ने फरवरी 2010 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने अपने शेयरधारक को हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। डिविडेंड देने के मामले में भी कंपनी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी साल 2021 से लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है।

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2 बार अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है कंपनी
सुपर टेनरी (Super Tannery) अपने शेयर का भी बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी ने 2 बार अपने शेयर का बंटवारा किया है। सुपर टेनरी ने मार्च 2008 में अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा। सुपर टेनरी ने नवंबर 2010 में अपने शेयर को फिर 2 टुकड़े में बांटा। कंपनी ने 2 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा। कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 58.42 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 41.58 पर्सेंट है।

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6 साल में 515% से ज्यादा उछल गए हैं शेयर
सुपर टेनरी (Super Tannery) के शेयर पिछले 6 साल में 515 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 9 अप्रैल 2020 को 1.27 रुपये पर थे। सुपर टेनरी के शेयर 7 अप्रैल 2026 को 7.64 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 165 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। हालांकि, पिछले एक साल में सुपर टेनरी के शेयर 20 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। पिछले 6 महीनों में कंपनी के शेयरों में 10 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

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