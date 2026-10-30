पेनी शेयर में 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग, एक्सपर्ट बोले-48 रुपये तक जा सकता है भाव
मुख्य बातें
- सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में लगातार दो दिन से बिकवाली का माहौल है
- बता दें कि सितंबर तिमाही नतीजे के बाद शेयर मुनाफावसूली वाले मोड में है
Penny stock: शेयर बाजार में लिस्टेड पेनी स्टॉक-सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में लगातार दो दिन से बिकवाली का माहौल है। यह बिकवाली ऐसे समय में हो रही है जब कंपनी ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इससे पहले, लगातार तीन दिन तक इस शेयर की खरीदारी हुई। वहीं, ब्रोकरेज इस शेयर पर बुलिश हैं।
शेयर का परफॉर्मेंस
दरअसल, सितंबर तिमाही नतीजे के बाद शेयर मुनाफावसूली वाले मोड में है। यह शेयर 36.95 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले इंट्रा-डे के दौरान 39 रुपये के हाई और 34.65 रुपये के लो पर पहुंच गया। शेयर की क्लोजिंग 3 पर्सेंट की गिरावट के साथ 35.84 रुपये पर हुई। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 42.79 रुपये और 52 हफ्ते का लो 18.50 रुपये है। बता दें कि शेयर साल-दर-दिन यानी YTD आधार पर 30 पर्सेंट चढ़ा है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 86 फीसदी बढ़कर करीब 7.78 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू 28 फीसदी बढ़ा है। कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी की रफ्तार रेवेन्यू ग्रोथ से तीन गुना से भी ज्यादा रही।
इसका असर कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन पर भी दिखा। दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर 3.6 फीसदी हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 2.5 फीसदी था। कंपनी के रेवेन्यू में पिछले साल के मुकाबले 48.10 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई, जबकि नेट प्रॉफिट 3.60 करोड़ रुपये बढ़ा।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
KC Securities के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट) महेश एम ओझा के मुताबिक, मौजूदा निवेशक 31.80 रुपये का सख्त स्टॉपलॉस लगाकर शेयर होल्ड कर सकते हैं। शेयर में नई तेजी के लिए 37 रुपये के ऊपर क्लोजिंग जरूरी होगी। अगर शेयर इस स्तर के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो इसमें 48 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है।
नए निवेशकों के लिए सुझाव देते हुए केसी सिक्योरिटीज के विशेषज्ञ ने कहा कि इसमें नई एंट्री केवल 37 रुपये के स्तर को पार करने (ब्रेकआउट) के बाद ही लेनी चाहिए। एक बार जब स्टॉक 37 रुपये के स्तर को पार कर जाए तो 31.80 रुपये के स्टॉप-लॉस के साथ नई एंट्री ली जा सकती है, जिसमें शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए 42 रुपये और 48 रुपये का टारगेट रखा जा सकता है।
सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, मजबूत नतीजों के बावजूद शेयर में गिरावट की वजह पहले से आई तेजी के बाद मुनाफावसूली है। इसके अलावा शेयर की प्रीमियम वैल्यूएशन और ब्याज लागत को लेकर भी निवेशकों की चिंता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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