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10 टुकड़े में बंटा पेनी स्टॉक, अब कंपनी बांटेगी बोनस शेयर, लगातार 4 दिन से तूफानी तेजी

Apr 27, 2026 04:40 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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स्ट्रिंग मेटावर्स के शेयर सोमवार को BSE में 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 9.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर लगातार 4 दिन से अपर सर्किट पर हैं। कंपनी अब अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने की तैयारी में है।

10 टुकड़े में बंटा पेनी स्टॉक, अब कंपनी बांटेगी बोनस शेयर, लगातार 4 दिन से तूफानी तेजी

पेनी स्टॉक स्ट्रिंग मेटावर्स रॉकेट बना हुआ है। स्ट्रिंग मेटावर्स के शेयर सोमवार को BSE में 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 9.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर लगातार 4 दिन से अपर सर्किट पर हैं। चार दिन में स्ट्रिंग मेटावर्स लिमिटेड के शेयर 20 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर देने की तैयारी में है। स्ट्रिंग मेटावर्स ने मजबूत रिटेल भागेदारी के साथ अपने ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के सफलतापूर्वक कंप्लीट होने की घोषणा की है। स्ट्रिंग मेटावर्स ने हाल में अपने शेयर का बंटवारा किया है।

बोनस शेयर बांटने पर विचार करेगा कंपनी का बोर्ड
स्ट्रिंग मेटावर्स लिमिटेड का बोर्ड अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने की तैयारी में है। कंपनी के बोर्ड की 29 अप्रैल 2026 को बैठक है। इस मीटिंग में कंपनी का बोर्ड निवेशकों को बोनस शेयर देने पर विचार करेगा। स्ट्रिंग मेटावर्स लिमिटेड का बोर्ड अगर बोनस शेयर बांटने की मंजूरी देता है, तो यह पहला मौका होगा जब शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा मिलेगा। स्ट्रिंग मेटावर्स के ऑफर फॉर सेल को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। नॉन-रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 149 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 495 पर्सेंट सब्सक्राइब हुआ है। ऑफर-फॉर-सेल (OFS) कंप्लीट होने के बाद स्ट्रिंग मेटावर्स को उम्मीद है कि वह मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग से जुड़े रिक्वॉयरमेंट्स को पूरा कर लेगी।

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10 टुकड़े में बंट चुका है कंपनी का शेयर
स्ट्रिंग मेटावर्स लिमिटेड (String Metaverse) का शेयर 10 टुकड़ों में बंट चुका है। आईटी एनेबल्ड इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी स्ट्रिंग मेटावर्स ने 24 अप्रैल 2026 को अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांटा। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा। कंपनी का मार्केट कैप सोमवार 27 अप्रैल को 1065 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

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451% उछल गए हैं कंपनी के शेयर
स्ट्रिंग मेटावर्स लिमिटेड के शेयर 451 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 8 नवंबर 2024 को 1.66 रुपये पर थे। स्ट्रिंग मेटावर्स के शेयर 27 अप्रैल 2026 को 9.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। स्ट्रिंग मेटावर्स लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 32.44 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 7.20 रुपये है। स्ट्रिंग मेटावर्स में प्रमोटर की हिस्सेदारी 81.79 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 18.21 पर्सेंट है। BSE पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक, कंपनी के शेयरों में पिछले 3 साल में 6435 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले 10 साल में कंपनी के शेयर 9050 पर्सेंट उछल गए हैं।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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