10 टुकड़े में बंटा पेनी स्टॉक, अब कंपनी बांटेगी 2 बोनस शेयर, 475% चढ़ चुका है शेयर
10 टुकड़ों में शेयर बांटने के बाद स्ट्रिंग मेटावर्स ने बोनस शेयर देने की घोषणा की है। कंपनी अपने निवेशकों को हर 9 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी के शेयर 3 साल में 6721% उछल गए हैं।
एक छोटी कंपनी स्ट्रिंग मेटावर्स लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। स्ट्रिंग मेटावर्स ने निवेशकों को बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है। कंपनी के बोर्ड ने आम शेयरधारकों को 2:9 के रेशियो में बोनस शेयर देने की मंजूरी दी है। यानी, कंपनी पब्लिक शेयरहोल्डर्स को हर 9 शेयर पर 2 बोनस शेयर देगी। कंपनी के प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ने स्वैच्छिक रूप से बोनस शेयर इश्यू में शामिल होना छोड़ दिया है। ऐसे में बोनस शेयर का पूरा ही अलॉटमेंट विशेष रूप से पब्लिक शेयरहोल्डर्स के लिए होगा। यानी, कंपनी के आम निवेशकों को ही बोनस शेयर मिलेंगे। स्ट्रिंग मेटावर्स के शेयर 3 साल में 6721 पर्सेंट उछल गए हैं।
10 टुकड़े में अपना शेयर बांट चुकी है कंपनी
स्ट्रिंग मेटावर्स हाल में अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। यह पेनी स्टॉक 10 टुकड़े में बंट चुका है। स्ट्रिंग मेटावर्स के शेयर 24 अप्रैल 2026 को स्टॉक स्प्लिट (शेयर का बंटवारा) की रिकॉर्ड डेट पर थे। स्ट्रिंग मेटावर्स ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर का बंटवारा 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में किया है।
कंपनी के ऑफर फॉर सेल को जबरदस्त रिस्पॉन्स
स्ट्रिंग मेटावर्स (String Metaverse) ने पिछले हफ्ते अपने इक्विटी शेयरों के ऑफर फॉर सेल (OFS) के सफलतापूर्वक पूरा होने की घोषणा की थी। कंपनी के ऑफर फॉर सेल को सारी कैटेगरीज में मजबूत रिस्पॉन्स मिला। नॉन-रिटेल इनवेस्टर्स सेगमेंट को 149 पर्सेंट सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 495 पर्सेंट सब्सक्राइब हुआ है।
475% उछल गए हैं कंपनी के शेयर
स्ट्रिंग मेटावर्स (String Metaverse) के शेयर पिछले 2 साल से भी कम में 475 पर्सेंट चढ़ गए हैं। यह पेनी स्टॉक 8 नवंबर 2024 को 1.66 रुपये पर थे। स्ट्रिंग मेटावर्स के शेयर 4 मई 2026 को 9.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 32.44 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 7.20 रुपये है। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 81.29 पर्सेंट थी, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 18.21 पर्सेंट रही।
10 साल में 7858% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
BSE पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक, स्ट्रिंग मेटावर्स के शेयर पिछले 10 साल में 7858 पर्सेंट उछल गए हैं। वहीं, पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 3879 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। स्ट्रिंग मेटावर्स के शेयर पिछले 3 साल में 6721 पर्सेंट चढ़ गए हैं।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।