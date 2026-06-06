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पेनी स्टॉक ने किया बोनस शेयर का ऐलान, रिकॉर्ड डेट भी तय, कीमत 10 रुपये से कम

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • पेनी स्टॉक String Metaverse Ltd ने बोनस शेयर का ऐलान किया है
  • कंपनी ने 2 बोनस शेयर देने का फैसला किया है
  • इसके लिए रिकॉर्ड डेट तय हो गया है
पेनी स्टॉक ने किया बोनस शेयर का ऐलान, रिकॉर्ड डेट भी तय, कीमत 10 रुपये से कम

Penny Stocks: पेनी स्टॉक String Metaverse Ltd ने निवेशकों के लिए पहली बार बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी ने 2 शेयर फ्री देने का ऐलान किया है। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया है। जोकि अब नजदीक है। बता दें, पेनी स्टॉक का रेट 10 रुपये से भी कम का है।

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कब है बोनस शेयर के लिए तय रिकॉर्ड डेट

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में इस कंपनी ने बताया है कि 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 9 शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने पिछले दिनों 19 जून की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित कर दिया। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में इस दिन रहेगा और रिकॉर्ड डेट पर उनके पास कम से कम 9 शेयर या उसके गुणांक में स्टॉक रहेंगे तभी उस इनवेस्टर्स को बोनस शेयर का फायदा मिलेगा।

अप्रैल में हो चुका है शेयरों का बंटवारा

String Metaverse Ltd के शेयरों का बंटवारा इसी साल अप्रैल के महीने में हुआ था। कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में तब बांट दिया गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

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शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?

शुक्रवार को String Metaverse Ltd के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली। पेनी स्टॉक बीएसई में 3.47 प्रतिशत की उछाल के बाद 9.85 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों 56 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। एक साल में पेनी स्टॉक का दाम 36 प्रतिशत लुढ़क चुका है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 8.84 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में काफी अधिक है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 32.44 रुपये है। 52 वीक लो लेवल 7.20 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1146 करोड़ रुपये का है।

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तीन साल में String Metaverse Ltd के शेयरों का दाम 6935 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 5 साल में पेनी स्टॉक का दाम 4182 प्रतिशत बढ़ा है। बीएसई के डाटा के अनुसार 10 साल में यह स्टॉक पोजीशनल निवेशकों को 8854 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

22 अप्रैल 2026 की शेयरहोल्डिंग्स के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 78.52 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 21.48 प्रतिशत हिस्सा है। इससे पहले मार्च तिमाही में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 81.79 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वहीं, पब्लिक के पास तब 18.21 प्रतिशत हिस्सा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। )

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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