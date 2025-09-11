Penny stock steel exchange india share hit 3 percent high target price is 12 rs detail here ₹12 तक जा सकता है यह शेयर, ताबड़तोड़ खरीदारी करते दिखे निवेशक, Business Hindi News - Hindustan
Penny stock steel exchange india share hit 3 percent high target price is 12 rs detail here

Steel Exchange India share: स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के शेयर की बात करें तो यह 9.51 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 3 पर्सेंट से ज्यादा उछलकर 9.95 रुपये तक पहुंच गया। शेयर को लेकर अनुमान है कि यह 12 रुपये तक जा सकता है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 06:38 PM
Steel Exchange India share: शेयर बाजार एक बार फिर रिकवरी मोड में आ गया है। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को कुछ पेनी शेयर को भी खरीदने की होड़ मच गई। ऐसा ही एक पेनी शेयर- स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड है। निवेशक 9 रुपये के स्तर वाले इस शेयर पर दांव लगाते नजर आए। इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट अब भी बुलिश हैं।

शेयर की कीमत

स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के शेयर की बात करें तो यह 9.51 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 3 पर्सेंट से ज्यादा उछलकर 9.95 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर 2.94% बढ़कर 9.79 रुपये पर बंद हुआ। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर में टेक्नीकल चार्ट का हवाला देते हुए लिखा गया है कि ये शेयर 20 फीसदी से ज्यादा बढ़ सकता है। इसका संभावित लक्ष्य ₹12 है। शेया के लिए मिड टर्म ब्रेकआउट ₹10.10 और ₹11.30 के स्तर के आसपास अनुमानित है। निकट अवधि में रुझान पॉजिटिव बने रहने की संभावना है।

कंपनी की बैठक

स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड की 26वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 29 सितंबर, 2025 को आयोजित होने वाली है। कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 50.80 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 49.20 फीसदी की है।

कंपनी के तिमाही नतीजे

हाल ही में स्टील एक्सचेंज इंडिया ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट कई गुना बढ़कर 10.23 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने अप्रैल-जून 2024-25 में 2.58 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। पहली तिमाही में, कंपनी की कुल आय बढ़कर 304.95 करोड़ रुपये हो गई, जो 2024-25 की जून तिमाही में 266.26 करोड़ रुपये से 14.53 प्रतिशत अधिक है।

जून तिमाही के दौरान, कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र के आरआईएनएल से 1.2 एलटीपीए (लाख टन प्रति वर्ष) बिलेट को टीएमटी रिबार में बदलने के लिए 210 करोड़ रुपये तक के मूल्य का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ।

