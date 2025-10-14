1 रुपये वाले शेयर पर टूट पड़े निवेशक, कंपनी को मिला है ₹283 करोड़ का काम
Penny stock spright agro: शेयर बाजार में बिकवाली के बीच के बीच मंगलवार को कुछ पेनी शेयर रॉकेट की रफ्तार में बढ़े। ऐसा ही एक पेनी शेयर-स्प्राइट एग्रो लिमिटेड है। इस कंपनी के शेयर में तगड़ी तेजी आई और भाव 97 पैसे से बढ़कर 1.01 रुपये तक पहुंच गया। शेयर में तेजी की वजह कंपनी से जुड़ी एक अहम खबर है।
क्या है खबर?
दरअसल, स्प्राइट एग्रो लिमिटेड ने नादिर ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अलग-अलग तिलहनों की वार्षिक आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। 13 अक्टूबर 2025 को बीएसई फाइलिंग से यह पता चला है कि कंपनी ने इस समझौते के तहत नादिर ट्रेडर्स को नेचुरल सोयाबीन तिलहन, मलकांगनी तिलहन, अलसी के बीज, काले सूरजमुखी के तिलहन और सफेद छिलके वाले सूरजमुखी के बीज की आपूर्ति की है। कंपनी की फाइलिंग के अनुसार, कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य ₹283,77,87,500 या ₹283.77 करोड़ था। कंपनी ने अपनी फाइलिंग के जरिए स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि इस लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के क्रियान्वयन से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मजबूत राजस्व संभावना बनती है। इस ट्रांजैक्शन से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कारोबार में सकारात्मक योगदान और ऑर्डर बुक को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
शेयर का परफॉर्मेंस
बता दें कि कंपनी के शेयरों ने 2021 से अब तक भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को उनके निवेश पर 470% से अधिक का रिटर्न दिया है। हालांकि, पिछले एक साल की अवधि में शेयर में 84% से अधिक की गिरावट आई है। वर्ष-दर-वर्ष (YTD) आधार पर, कंपनी के शेयरों में 2025 में 93.76% की गिरावट आई और पिछले एक महीने की अवधि में 36.18% की गिरावट आई है। स्प्राइट एग्रो के शेयरों ने 30 दिसंबर 2024 को ₹16.79 के अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ जबकि 10 अक्टूबर 2025 को 96 पैसे के अपने 52-सप्ताह के निम्नतम स्तर को छुआ।