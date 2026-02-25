1 महीने में 190% चढ़ गया यह शेयर, ₹22 भाव, लगातार अपर सर्किट, अब BSE ने चेताया
बीएसई ने एक ही हफ्ते में दूसरी बार इस काउंटर को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे साफ है कि एक्सचेंज को इस शेयर में हो रही हलचल पर गंभीर चिंता है।
Penny Stock: भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई ने निवेशकों को एक बार फिर सावधान किया है। एक्सचेंज ने 23 जनवरी को जारी सर्कुलर में कहा कि लोग मल्टीबैगर रिटर्न के लालच में आकर अनजान और अनरजिस्टर्ड सलाहकारों की बातों में न आएं। जिस शेयर को लेकर चेतावनी दी गई है, वह है सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। खास बात यह है कि बीएसई ने एक ही हफ्ते में दूसरी बार इस काउंटर को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे साफ है कि एक्सचेंज को इस शेयर में हो रही हलचल पर गंभीर चिंता है।
बीएसई ने चेताया
बीएसई ने साफ कहा है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एसएमएस, कॉल या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मिलने वाली ‘पक्के मुनाफे’ की टिप्स पर भरोसा न करें। ऐसे मामलों में अक्सर ‘पंप-एंड-डंप’ खेल होता है, जिसमें पहले शेयर को तेज़ी से ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर ऊंचे दाम पर बेचकर छोटे निवेशकों को फंसा दिया जाता है। सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का शेयर आज बुधवार को 5 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 22.68 रुपये पर पहुंच गया। महज एक महीने से भी कम समय में इस शेयर ने 7.42 रुपये के 52 हफ्ते के निचले स्तर से लगभग तीन गुना रिटर्न दे दिया है, जिसने बाजार में हलचल मचा दी है। बता दें कि महीने भर में 190 पर्सेंट और इस साल अब तक 162 पर्सेंट तक चढ़ गया है।
सवाल खड़े करता है शेयरहोल्डिंग पैटर्न
शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी कई सवाल खड़े करता है। दिसंबर 2025 के अंत तक कंपनी के प्रमोटर्स के पास सिर्फ 5,625 शेयर थे, जो लगभग नगण्य हिस्सेदारी है। वहीं पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास 15.59 करोड़ से ज्यादा शेयर हैं। इनमें से सिर्फ 343 लोगों के पास करीब 67 फीसदी हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, सात व्यक्तियों के पास अकेले 43 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी लगभग शून्य है, जबकि जेपी मॉर्गन चेस बैंक के पास सिर्फ 0.45 फीसदी हिस्सेदारी है।
कंपनी के वित्तीय आंकड़े भी चौंकाने वाले
कंपनी के वित्तीय आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। दिसंबर 2026 तिमाही में कंपनी ने कोई रेवेन्यू दर्ज नहीं किया, यानी आईटी सर्विसेज से आमदनी शून्य रही। इसके बावजूद कंपनी ने 4.08 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया, जो अन्य आय के जरिये आया। हैरानी की बात यह है कि पूरे क्वार्टर में कंपनी का खर्च सिर्फ 1.08 लाख रुपये रहा। ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि बिना ऑपरेशनल इनकम के मुनाफा कैसे हुआ और क्या यह टिकाऊ है? इधर कंपनी ने फरवरी 2026 के पहले तीन हफ्तों में 11 एक्सचेंज फाइलिंग की हैं। हाल ही में बोर्ड ने Trueledger Technologies FZE की ओर से 80 करोड़ रुपये तक के संभावित रणनीतिक निवेश को लेकर इन-प्रिंसिपल मंजूरी देने की बात कही है, जो 20 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी तक हो सकती
