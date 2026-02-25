Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

1 महीने में 190% चढ़ गया यह शेयर, ₹22 भाव, लगातार अपर सर्किट, अब BSE ने चेताया

Feb 25, 2026 11:19 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बीएसई ने एक ही हफ्ते में दूसरी बार इस काउंटर को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे साफ है कि एक्सचेंज को इस शेयर में हो रही हलचल पर गंभीर चिंता है।

1 महीने में 190% चढ़ गया यह शेयर, ₹22 भाव, लगातार अपर सर्किट, अब BSE ने चेताया

Penny Stock: भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई ने निवेशकों को एक बार फिर सावधान किया है। एक्सचेंज ने 23 जनवरी को जारी सर्कुलर में कहा कि लोग मल्टीबैगर रिटर्न के लालच में आकर अनजान और अनरजिस्टर्ड सलाहकारों की बातों में न आएं। जिस शेयर को लेकर चेतावनी दी गई है, वह है सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। खास बात यह है कि बीएसई ने एक ही हफ्ते में दूसरी बार इस काउंटर को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे साफ है कि एक्सचेंज को इस शेयर में हो रही हलचल पर गंभीर चिंता है।

बीएसई ने चेताया

बीएसई ने साफ कहा है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एसएमएस, कॉल या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मिलने वाली ‘पक्के मुनाफे’ की टिप्स पर भरोसा न करें। ऐसे मामलों में अक्सर ‘पंप-एंड-डंप’ खेल होता है, जिसमें पहले शेयर को तेज़ी से ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर ऊंचे दाम पर बेचकर छोटे निवेशकों को फंसा दिया जाता है। सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का शेयर आज बुधवार को 5 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 22.68 रुपये पर पहुंच गया। महज एक महीने से भी कम समय में इस शेयर ने 7.42 रुपये के 52 हफ्ते के निचले स्तर से लगभग तीन गुना रिटर्न दे दिया है, जिसने बाजार में हलचल मचा दी है। बता दें कि महीने भर में 190 पर्सेंट और इस साल अब तक 162 पर्सेंट तक चढ़ गया है।

ये भी पढ़ें:ट्रंप ने लगाया 126% टैरिफ, सोलर कंपनियों के शेयर धड़ाम, 15% तक टूट गए शेयर
ये भी पढ़ें:₹21 के शेयर में लगातार अपर सर्किट, 150% चढ़ गया भाव, इस खबर का है असर
ये भी पढ़ें:68 पैसे के शेयर पर रखें नजर, बोनस शेयर देने की तैयारी में कंपनी

सवाल खड़े करता है शेयरहोल्डिंग पैटर्न

शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी कई सवाल खड़े करता है। दिसंबर 2025 के अंत तक कंपनी के प्रमोटर्स के पास सिर्फ 5,625 शेयर थे, जो लगभग नगण्य हिस्सेदारी है। वहीं पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास 15.59 करोड़ से ज्यादा शेयर हैं। इनमें से सिर्फ 343 लोगों के पास करीब 67 फीसदी हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, सात व्यक्तियों के पास अकेले 43 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी लगभग शून्य है, जबकि जेपी मॉर्गन चेस बैंक के पास सिर्फ 0.45 फीसदी हिस्सेदारी है।

कंपनी के वित्तीय आंकड़े भी चौंकाने वाले

कंपनी के वित्तीय आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। दिसंबर 2026 तिमाही में कंपनी ने कोई रेवेन्यू दर्ज नहीं किया, यानी आईटी सर्विसेज से आमदनी शून्य रही। इसके बावजूद कंपनी ने 4.08 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया, जो अन्य आय के जरिये आया। हैरानी की बात यह है कि पूरे क्वार्टर में कंपनी का खर्च सिर्फ 1.08 लाख रुपये रहा। ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि बिना ऑपरेशनल इनकम के मुनाफा कैसे हुआ और क्या यह टिकाऊ है? इधर कंपनी ने फरवरी 2026 के पहले तीन हफ्तों में 11 एक्सचेंज फाइलिंग की हैं। हाल ही में बोर्ड ने Trueledger Technologies FZE की ओर से 80 करोड़ रुपये तक के संभावित रणनीतिक निवेश को लेकर इन-प्रिंसिपल मंजूरी देने की बात कही है, जो 20 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी तक हो सकती

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
Business News Business Latest News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,