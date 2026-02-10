11 दिन से लगातार लग रहा अपर सर्किट, 67% चढ़ा भाव, ₹13 पर आया शेयर

संक्षेप: पिछले 11 ट्रेडिंग सेशंस में इस पैनी स्टॉक ने 67% से ज्यादा की छलांग लगाई है। शेयर में लगातार मजबूत खरीदारी और भारी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।

Penny Stock: सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजीज (Silverline Technologies) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। बता दें कि पिछले 11 दिन से इसमें लगातार अपर सर्किट लग रहा है। आज मंगलवार को भी इसमें 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा और यह शेयर 13.31 रुपये पर आ गया था। पिछले 11 ट्रेडिंग सेशंस में इस पैनी स्टॉक ने 67% से ज्यादा की छलांग लगाई है। शेयर में लगातार मजबूत खरीदारी और भारी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।

शेयरों में तेजी की वजह इस तेजी के पीछे कंपनी का नया AI आधारित वेब प्लेटफॉर्म ‘सिल्वरAI’ सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। सिल्वरलाइन ने बताया कि सिल्वरAI को लॉन्च के सिर्फ एक हफ्ते में 24,000 से ज्यादा यूजर्स ने रजिस्टर किया है। कंपनी का अनुमान है कि 45 दिनों में प्लेटफॉर्म पर 5 लाख यूजर्स जुड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के लिए कंपनी ने प्रो सब्सक्रिप्शन की कीमत घटाकर $9 प्रति माह करने का फैसला किया है। अगर 5 लाख यूजर्स पूरी तरह Pro प्लान लेते हैं तो कंपनी को सालाना ₹430–450 करोड़ तक की कमाई हो सकती है।

क्या है डिटेल यूजर बेस को तेजी से बढ़ाने के लिए कंपनी ने बड़ा कदम उठाते हुए अगले छह महीने तक Pro वर्जन मुफ्त देने का ऐलान किया है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को प्लेटफॉर्म से जोड़ना, उनका फीडबैक लेना और बड़े स्तर पर कमाई से पहले सिस्टम को मजबूत बनाना है। कंपनी के मुताबिक अगर सिर्फ 10% यूजर्स भी पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सालाना करीब ₹43 करोड़ की कमाई संभव है, जबकि 20% कन्वर्जन पर यह आंकड़ा ₹86 करोड़ तक पहुंच सकता है। SilverAI को सिर्फ 30 दिनों में पांच चरणों में लॉन्च किया गया है, जो कंपनी की मजबूत टेक्नोलॉजी और तेज डेवलपमेंट क्षमता दिखाता है।