13 दिन से लगातार लग रहा अपर सर्किट, ₹14 पर आया शेयर, 80% तक चढ़ गया भाव

Feb 12, 2026 11:53 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Penny Stock: सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजीज के शेयर में पिछले 13 कारोबारी दिन से लगातार अपर सर्किट लग रहा है। आज गुरुवार, 12 फरवरी को भी इसमें 5% का अपर सर्किट लगा। कंपनी के शेयर 14.65 रुपये पर आ गए। पांच दिन में यह शेयर 22 पर्सेंट तक और एक महीने में 80 पर्सेंट से अधिक चढ़ गया है। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक ऐलान है। दरअसल, कंपनी ने बताया कि यूएई की टेक्नोलॉजी रिसर्च और होल्डिंग कंपनी ट्रूलेजर टेक्नोलॉजीज FZE ने उसमें रणनीतिक निवेश की दिलचस्पी दिखाई है। ट्रूलेजर ने कंपनी में 20% तक हिस्सेदारी लेने की प्रारंभिक इच्छा जताई है। इस खबर के बाद निवेशकों में उत्साह देखने को मिला और शेयर में जोरदार खरीदारी हुई।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे ट्रूलेजर टेक्नोलॉजीज FZE से एक नॉन-बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) मिला है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल यह केवल शुरुआती रुचि है, कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। प्रस्तावित निवेश सभी लागू कानूनों, नियामकीय मंजूरी, आंतरिक स्वीकृतियों और अंतिम समझौतों पर हस्ताक्षर के अधीन रहेगा। कंपनी ने साफ किया है कि वह इस प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी और जरूरत पड़ने पर स्टॉक एक्सचेंज को आगे की जानकारी देगी।

कंपनी का उद्देश्य

सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजीज ने कहा कि संभावित निवेश का उद्देश्य कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित पहलों को रणनीतिक मजबूती देना है। हाल ही में कंपनी ने अपना खुद का AI-पावर्ड वेब प्लेटफॉर्म ‘सिल्वर AI’ लॉन्च किया है। 7 फरवरी से इसका बीटा वर्जन यूजर्स के लिए जारी किया गया है और कंपनी की योजना है कि 25 फरवरी से पहले इसका कमर्शियल लॉन्च कर दिया जाए।

कंपनी के मुताबिक ‘सिल्वर AI’ एक वेब-आधारित इंटेलिजेंट चैट और प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म है, जिसका मकसद यूजर्स को आसान और बातचीत जैसे इंटरफेस के जरिए काम में तेजी और बेहतर सूचना प्रबंधन में मदद करना है। यह प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत और कॉरपोरेट दोनों तरह के यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। लॉन्च के सिर्फ दो दिनों के भीतर ही 24,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स जुड़ने का दावा किया गया है। अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या ट्रूलेजर का निवेश औपचारिक रूप लेता है और कंपनी अपने AI बिजनेस को कितनी तेजी से आगे बढ़ा पाती है।

