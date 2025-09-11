Penny Stock Shukra Pharmaceuticals delivered over 11000 Percent return in 5 year crossed 27 rupee from 24 Paisa 24 पैसे से 27 रुपये के पार पहुंचा यह छोटकू शेयर, 1 लाख रुपये के बना दिए 1 करोड़ रुपये, Business Hindi News - Hindustan
24 पैसे से 27 रुपये के पार पहुंचा यह छोटकू शेयर, 1 लाख रुपये के बना दिए 1 करोड़ रुपये

शुक्र फार्मास्युटिकल्स के शेयर 10 सितंबर 2020 को 24 पैसे पर थे। कंपनी के शेयर 11 सितंबर 2025 को 27.78 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पांच साल में शुक्र फार्मास्युटिकल्स के शेयर 11,475% उछल गए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 02:39 PM
एक समय पेनी स्टॉक रहे शुक्र फार्मास्युटिकल्स के शेयर गुरुवार को BSE में 2 पर्सेंट की तेजी के साथ 27.78 रुपये पर पहुंच गए हैं। शुक्र फार्मास्युटिकल्स ने वॉकहार्ट लिमिटेड के साथ देश भर के लिए स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन साझेदारी की घोषणा की है। फार्मा कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 51 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। वहीं, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 333 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले पांच साल में शुक्र फार्मास्युटिकल्स के शेयर 11,475 पर्सेंट उछल गए हैं।

1 लाख रुपये के बना दिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा
शुक्र फार्मास्युटिकल्स के शेयरों ने 5 साल में अपने शेयरधारकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर 10 सितंबर 2020 को 24 पैसे पर थे। कंपनी के शेयर 11 सितंबर 2025 को 27.78 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पांच साल में शुक्र फार्मास्युटिकल्स के शेयर 11,475 पर्सेंट चढ़ गए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 10 सितंबर 2020 को इस फार्मा कंपनी के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 1.15 करोड़ रुपये होती। शुक्र फार्मास्युटिकल्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 28.92 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 5.75 रुपये है।

शेयर का बंटवारा कर चुकी है कंपनी, बोनस शेयर का भी तोहफा
शुक्र फार्मास्युटिकल्स अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी ने इस साल मार्च में अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है। मल्टीबैगर कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का भी तोहफा दिया है। कंपनी ने 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटे हैं। हमने अपने कैलकुलेशन में कंपनी के स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर को शामिल नहीं किया है। कंपनी की तरफ से दिए गए डिविडेंड को भी नहीं जोड़ा गया है।

(मिंट के इनपुट के साथ)

