₹5 से कम के इस शेयर को खरीदने की लूट, अबू धाबी की कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान

इस उछाल की वजह कंपनी का बड़ा ऐलान है, जिसमें उसने अबू धाबी की एक इंजीनियरिंग कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। इस खबर के बाद निवेशकों में हलचल बढ़ गई और पेनी स्टॉक में खरीदारी तेज हो गई।

Penny Stock: शेयर बाजार में आज मंगलवार को SEPC (श्रीराम ईपीसी लिमिटेड) के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर करीब 7% तक चढ़कर ₹4.98 के स्तर पर पहुंच गया। इस उछाल की वजह कंपनी का बड़ा ऐलान है, जिसमें उसने अबू धाबी की एक इंजीनियरिंग कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। इस खबर के बाद निवेशकों में हलचल बढ़ गई और पेनी स्टॉक में खरीदारी तेज हो गई।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने जानकारी दी है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एवेनिर इंटरनेशनल इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स एलएलसी में 90% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी है। यह कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर में इंजीनियरिंग सेवाएं देती है और मिडिल ईस्ट व नॉर्थ अफ्रीका (MENA) क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखती है। इस अधिग्रहण के जरिए SEPC अब ग्लोबल ऑयल एंड गैस मार्केट में कदम रखने जा रही है।

क्या है डील यह सौदा शेयर स्वैप के जरिए किया जाएगा और इसकी कुल वैल्यू करीब AED 708 मिलियन आंकी गई है, जिसमें 90% हिस्सेदारी का मूल्य लगभग ₹1,530 करोड़ बैठता है। कंपनी के मुताबिक, यह डील अगले 6 महीनों में पूरी हो सकती है, हालांकि इसके लिए शेयरहोल्डर्स और लेंडर्स की मंजूरी जरूरी होगी। इस खबर को कंपनी ने 24 मार्च को रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए सार्वजनिक किया।

एवेनिर कंपनी की खासियत इसकी मजबूत क्लाइंट बेस और ऑर्डर बुक है। इसके पास करीब AED 500 मिलियन का ऑर्डर है और यह ADNOC और DEWA जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर चुकी है। साथ ही यह कंपनी FEED (फ्रंट-एंड इंजीनियरिंग डिजाइन) और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जैसी हाई-मार्जिन सेवाओं में एक्सपर्ट मानी जाती है।

कंपनी की योजना SEPC का मानना है कि इस अधिग्रहण से उसे इंटरनेशनल मार्केट में मजबूती मिलेगी, खासकर ऑयल एंड गैस EPC और कंसल्टिंग सेक्टर में। इससे कंपनी की टेक्नोलॉजी क्षमता बढ़ेगी, नए बाजारों में पहुंच बनेगी और लंबे समय में ग्रोथ के नए मौके मिलेंगे। कंपनी ने कहा कि इससे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में बेहतर तालमेल भी बनेगा।