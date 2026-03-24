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₹5 से कम के इस शेयर को खरीदने की लूट, अबू धाबी की कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान

Mar 24, 2026 05:09 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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इस उछाल की वजह कंपनी का बड़ा ऐलान है, जिसमें उसने अबू धाबी की एक इंजीनियरिंग कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। इस खबर के बाद निवेशकों में हलचल बढ़ गई और पेनी स्टॉक में खरीदारी तेज हो गई।

₹5 से कम के इस शेयर को खरीदने की लूट, अबू धाबी की कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान

Penny Stock: शेयर बाजार में आज मंगलवार को SEPC (श्रीराम ईपीसी लिमिटेड) के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर करीब 7% तक चढ़कर ₹4.98 के स्तर पर पहुंच गया। इस उछाल की वजह कंपनी का बड़ा ऐलान है, जिसमें उसने अबू धाबी की एक इंजीनियरिंग कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। इस खबर के बाद निवेशकों में हलचल बढ़ गई और पेनी स्टॉक में खरीदारी तेज हो गई।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने जानकारी दी है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एवेनिर इंटरनेशनल इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स एलएलसी में 90% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी है। यह कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर में इंजीनियरिंग सेवाएं देती है और मिडिल ईस्ट व नॉर्थ अफ्रीका (MENA) क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखती है। इस अधिग्रहण के जरिए SEPC अब ग्लोबल ऑयल एंड गैस मार्केट में कदम रखने जा रही है।

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क्या है डील

यह सौदा शेयर स्वैप के जरिए किया जाएगा और इसकी कुल वैल्यू करीब AED 708 मिलियन आंकी गई है, जिसमें 90% हिस्सेदारी का मूल्य लगभग ₹1,530 करोड़ बैठता है। कंपनी के मुताबिक, यह डील अगले 6 महीनों में पूरी हो सकती है, हालांकि इसके लिए शेयरहोल्डर्स और लेंडर्स की मंजूरी जरूरी होगी। इस खबर को कंपनी ने 24 मार्च को रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए सार्वजनिक किया।

एवेनिर कंपनी की खासियत इसकी मजबूत क्लाइंट बेस और ऑर्डर बुक है। इसके पास करीब AED 500 मिलियन का ऑर्डर है और यह ADNOC और DEWA जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर चुकी है। साथ ही यह कंपनी FEED (फ्रंट-एंड इंजीनियरिंग डिजाइन) और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जैसी हाई-मार्जिन सेवाओं में एक्सपर्ट मानी जाती है।

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कंपनी की योजना

SEPC का मानना है कि इस अधिग्रहण से उसे इंटरनेशनल मार्केट में मजबूती मिलेगी, खासकर ऑयल एंड गैस EPC और कंसल्टिंग सेक्टर में। इससे कंपनी की टेक्नोलॉजी क्षमता बढ़ेगी, नए बाजारों में पहुंच बनेगी और लंबे समय में ग्रोथ के नए मौके मिलेंगे। कंपनी ने कहा कि इससे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में बेहतर तालमेल भी बनेगा।

शेयरों के हाल

हालांकि, शेयर की मौजूदा तेजी के बावजूद SEPC का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से कमजोर रहा है। शेयर ने एक महीने में करीब 40% की गिरावट दर्ज की है, जबकि साल 2026 में अब तक यह 50% से ज्यादा टूट चुका है। लंबी अवधि में भी यह स्टॉक निवेशकों को निराश करता रहा है। ऐसे में अब निवेशकों की नजर इस डील के असली असर पर टिकी रहेगी, जो आने वाले समय में साफ होगा।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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