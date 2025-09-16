penny stock sellwin traders hits upper circuit again price is below 15 rs agm meeting 29 sept हर दिन ₹13 वाले शेयर में लग रहा अपर सर्किट, 29 सितंबर को है कंपनी की अहम बैठक, Business Hindi News - Hindustan
हर दिन ₹13 वाले शेयर में लग रहा अपर सर्किट, 29 सितंबर को है कंपनी की अहम बैठक

सेलविन ट्रेडर्स लिमिटेड के शेयर की सोमवार की कीमत 13.57 रुपये थी, जिसमें 2 फीसदी का अपर सर्किट लगा और मंगलवार को 13.84 रुपये पर पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। अब कंपनी की अहम बैठक होने वाली है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 05:39 PM
Sellwin traders share price: शेयर बाजार में लिस्टेड कई पेनी स्टॉक हैं जिसमें मंगलवार को अपर सर्किट लगा। ऐसा ही एक पेनी स्टॉक- सेलविन ट्रेडर्स लिमिटेड का है। बीते कुछ दिनों से इस पेनी स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है। इस स्टॉक की कीमत 15 रुपये से भी कम है।

शेयर का परफॉर्मेंस

सेलविन ट्रेडर्स लिमिटेड के शेयर की सोमवार की कीमत 13.57 रुपये थी, जिसमें 2 फीसदी का अपर सर्किट लगा और मंगलवार को 13.84 रुपये पर पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। 15 अप्रैल 2025 को शेयर की कीमत 2.71 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

कंपनी के 2 बड़े ऐलान

13 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड ने प्रेफेंशियल अलॉटमेंट के माध्यम से आवंटित वारंटों में से ₹2 फेस वैल्यू के 49,35,000 इक्विटी शेयरों को परिवर्तित करने को मंजूरी दे दी है। नीलम धर्मेश पटेल, स्मिता पटेल, पटेल मितेश और फाल्गुन अनिलकुमार याग्निक इस प्रेफेंशियल इश्यू के आवंटी हैं। इससे पहले 5 सितंबर को कंपनी ने घोषणा की थी कि उसकी 45वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 29 सितंबर को आयोजित की जाएगी।

कंपनी ने स्टॉक एक्सेंज फाइलिंग में कहा- इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स सेलविन ट्रेडर्स लिमिटेड के सदस्यों की 45वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में सेलविन ट्रेडर्स लिमिटेड ने ₹3.14 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्जित किया, जो साल-दर-साल 350 प्रतिशत की तेजी को दिखाता है। इसी तिमाही में इसका परिचालन राजस्व भी 31.4 प्रतिशत बढ़कर ₹21.85 करोड़ हो गया। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी शून्य है तो वहीं पब्लिक शेयरहोल्डिंग 100 फीसदी है।

