पेनी स्टॉक ने किया निवेशकों को मालामाल, कीमत 10 रुपये से भी कम

Penny Stock: पेनी स्टॉक Sellwin Traders ने बीते एक साल में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। इस स्टॉक की कीमत 10 रुपये से कम का है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस पेनी स्टॉक के विषय में ...

1 साल में किया पैसा दोगुना शुक्रवार को 4.69 प्रतिशत की तेजी के साथ पेनी स्टॉक बीएसई में 8.93 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 112 प्रतिशत की तेजी आई है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। पेनी स्टॉक 52 वीक हाई 14.39 रुपये और 52 वीक लो लेवल 2.71 रुपये है। Sellwin Traders का मार्केट कैप 209 करोड़ रुपये का है।

रिकवरी मोड में शेयर बीते कुछ महीने के दौरान कंपनी के शेयरों में मुनाफावसूली का शिकार हुआ है। बीते तीन महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 0.56 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक महीने में पेनी स्टॉक करीब 7 प्रतिशत टूट चुका है। हालांकि, पिछले एक हफ्ते में Sellwin Traders के शेयरों की कीमतों में 9.44 प्रतिशत की तेजी आई है।

लॉन्ग टर्म में दिया धांसू रिटर्न दो साल में Sellwin Traders के शेयरों की कीमतों में 220 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 185 प्रतिशत और 5 साल में पेनी स्टॉक का भाव 317 प्रतिशत बढ़ा है।

कंपनी दे चुकी है बोनस शेयर पिछले साल अक्टूबर के महीने में कंपनी के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। कंपनी ने 8 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया था। वहीं, 2024 में ही Sellwin Traders के शेयरों का बंटवारा हुआ था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर आ गया था।

इस कंपनी में पब्लिक के पास 100 प्रतिशत हिस्सा था। प्रमोटर्स के पास कंपनी के पास कोई हिस्सा नहीं है।