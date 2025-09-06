Penny Stock Sellwin Traders doubled money in just 25 days stock price below 20 rupee 25 दिन से पेनी स्टॉक में लग रहा अपर सर्किट, कीमत 20 रुपये से कम, 3 महीने में किया पैसा डबल, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny Stock Sellwin Traders doubled money in just 25 days stock price below 20 rupee

25 दिन से पेनी स्टॉक में लग रहा अपर सर्किट, कीमत 20 रुपये से कम, 3 महीने में किया पैसा डबल

Penny Stock: पश्चिम बंगाल की कॉमर्शियल सर्विसेज कंपनी सेलविन ट्रेडर्स (Sellwin Traders) के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। इसकी बड़ी वजह इसी पेनी स्टॉक में लगातार लगने वाला अपर सर्किट लग रहा है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 08:09 PM
share Share
Follow Us on
25 दिन से पेनी स्टॉक में लग रहा अपर सर्किट, कीमत 20 रुपये से कम, 3 महीने में किया पैसा डबल

पश्चिम बंगाल की कॉमर्शियल सर्विसेज कंपनी सेलविन ट्रेडर्स (Sellwin Traders) के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। इसकी बड़ी वजह इसी पेनी स्टॉक में लगातार लगने वाला अपर सर्किट लग रहा है। शुक्रवार, 5 सिंतबर 2025 को 25वां कारोबारी दिन रहा जब इस पेनी स्टॉक में अपर सर्किट लगा था। बता दें, शुक्रवार को 2 प्रतिशत का अपर सर्किट लगने के बाद इस पेनी स्टॉक का भाव 12.07 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। यह कंपनी का 52 वीक हाई है।

क्या करती है कंपनी?

सेलविन ट्रेडर्स एक रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से जुड़ी सर्विसेज देने वाली कंपनी है। कंपनी इसके अलावा इंवेस्टमेंट और शेयरों की ट्रेडिंग से जुड़े सलाह देती है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार वह अपने क्लाइंट्स को फाइनेंस से जुड़ी सर्विसेज देती है।

ये भी पढ़ें:3 साल में 537% चढ़ा स्टॉक, कंपनी को मिला 3,00,00,000 रुपये का काम

पिछले एक साल में कैसा रहा प्रदर्शन?

महज 3 महीने के अंदर इस कंपनी ने निवेशकों को 198 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, 6 महीने में पोजीशनल निवेशकों को 279 प्रतिशत का फायदा हुआ है। एक साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 191 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, कंपनी का 52 वीक लो लेवल 2.71 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 277.52 करोड़ रुपये का है।

2 साल में Sellwin Traders के शेयरों की कीमतों में 431 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले इंवेस्टर्स को अबतक 221 प्रतिशत का लाभ मिला है।

ये भी पढ़ें:16वीं बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते

बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

इस कंपनी ने निवेशकों 2024 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने 8 पर एक शेयर निवेशकों को बोनस दिया था। वहीं, 2024 में कंपनी के शेयरों का बंटवारा 5 हिस्सों में किया गया था। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Penny Penny Stock Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।