25 दिन से पेनी स्टॉक में लग रहा अपर सर्किट, कीमत 20 रुपये से कम, 3 महीने में किया पैसा डबल

पश्चिम बंगाल की कॉमर्शियल सर्विसेज कंपनी सेलविन ट्रेडर्स (Sellwin Traders) के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। इसकी बड़ी वजह इसी पेनी स्टॉक में लगातार लगने वाला अपर सर्किट लग रहा है। शुक्रवार, 5 सिंतबर 2025 को 25वां कारोबारी दिन रहा जब इस पेनी स्टॉक में अपर सर्किट लगा था। बता दें, शुक्रवार को 2 प्रतिशत का अपर सर्किट लगने के बाद इस पेनी स्टॉक का भाव 12.07 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। यह कंपनी का 52 वीक हाई है।

क्या करती है कंपनी? सेलविन ट्रेडर्स एक रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से जुड़ी सर्विसेज देने वाली कंपनी है। कंपनी इसके अलावा इंवेस्टमेंट और शेयरों की ट्रेडिंग से जुड़े सलाह देती है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार वह अपने क्लाइंट्स को फाइनेंस से जुड़ी सर्विसेज देती है।

पिछले एक साल में कैसा रहा प्रदर्शन? महज 3 महीने के अंदर इस कंपनी ने निवेशकों को 198 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, 6 महीने में पोजीशनल निवेशकों को 279 प्रतिशत का फायदा हुआ है। एक साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 191 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, कंपनी का 52 वीक लो लेवल 2.71 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 277.52 करोड़ रुपये का है।

2 साल में Sellwin Traders के शेयरों की कीमतों में 431 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले इंवेस्टर्स को अबतक 221 प्रतिशत का लाभ मिला है।

बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी इस कंपनी ने निवेशकों 2024 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने 8 पर एक शेयर निवेशकों को बोनस दिया था। वहीं, 2024 में कंपनी के शेयरों का बंटवारा 5 हिस्सों में किया गया था। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।