Penny Stock Salasar Techno surged 35 Percent in 2 days company given 2 time bonus Share दनादन 2 बार बोनस शेयर का तोहफा, शेयर का भी हुआ बंटवारा, 2 दिन में 35% चढ़ गया छोटकू शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny Stock Salasar Techno surged 35 Percent in 2 days company given 2 time bonus Share

दनादन 2 बार बोनस शेयर का तोहफा, शेयर का भी हुआ बंटवारा, 2 दिन में 35% चढ़ गया छोटकू शेयर

सालासर टेक्नो के शेयर मंगलवार को 15% से ज्यादा चढ़कर 10.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में सोमवार को 20% तेजी आई थी। सालासर टेक्नो के शेयर दो दिन में 35% उछल गए हैं। कंपनी अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 01:37 PM
share Share
Follow Us on
दनादन 2 बार बोनस शेयर का तोहफा, शेयर का भी हुआ बंटवारा, 2 दिन में 35% चढ़ गया छोटकू शेयर

पेनी स्टॉक सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के शेयर मंगलवार को 15 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 10.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में सोमवार को 20 पर्सेंट की तेजी आई थी। सालासर टेक्नो (Salasar Techno) के शेयर दो दिन में 35 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों में तगड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है। सोमवार को कंपनी के 8 करोड़ से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ। वहीं, मंगलवार को दोपहर 1 बजे तक 5 करोड़ से अधिक शेयरों का कारोबार हो चुका है।

दो बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग (Salasar Techno) अपने शेयरधारकों को दनादन दो बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने फरवरी 2024 में 4:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 4 बोनस शेयर बांटे। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग ने जुलाई 2021 में भी 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। कंपनी ने जून 2022 में अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है। सालासर टेक्नो ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा।

ये भी पढ़ें:नवरत्न कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी, 700 करोड़ रुपये से ज्यादा का मिला काम

5 साल में 500% से ज्यादा चढ़ गए हैं सालासर टेक्नो के शेयर
सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के शेयर पिछले पांच साल में 500 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। यह पेनी स्टॉक 11 सितंबर 2020 को 1.73 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 9 सितंबर 2025 को 10.90 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले चार साल में कंपनी के शेयरों में 80 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 23.27 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 6.89 रुपये है।

Business Latest News Share Market Penny Stock अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।