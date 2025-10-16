₹10 के शेयर पर टूट पड़े निवेशक, लगातार तूफान बना हुआ है शेयर, इस खबर का असर
Penny stock: स्मॉलकैप कंपनी सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड (Salasar Techno Engineering Ltd.) के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखी गई। कंपनी के शेयरों ने लगातार तीसरे दिन रैली देखी गई। इसी के साथ यह शेयर आज गुरुवार को 10.3% चढ़कर ₹10.07 प्रति शेयर के स्तर तक पहुंच गए।
तीन दिन में 16% से अधिक की बढ़त
सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के शेयरों ने पिछले तीन कारोबारी सत्रों में कुल मिलाकर 16% से अधिक की तेजी दर्ज की है। बाजार में इस शेयर पर निवेशकों की जोरदार खरीदारी देखी जा रही है, जिससे कंपनी के ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी भारी उछाल आया है। बता दें कि आज करीब 2 करोड़ इक्विटी शेयरों का लेन-देन हुआ, जबकि पिछले एक सप्ताह का औसत वॉल्यूम 76 लाख शेयर और एक महीने का औसत वॉल्यूम 1 करोड़ शेयर था। यह दर्शाता है कि निवेशकों की रुचि इस शेयर में तेजी से बढ़ रही है।
प्रमोटरों को 2.11 करोड़ शेयरों का आवंटन
हाल ही में कंपनी ने अपने दो प्रमोटरों को 2.11 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित करने की घोषणा की। कंपनी के अनुसार, निदेशक मंडल की वित्त समिति ने 2,11,80,000 पूर्ण रूप से चुकता इक्विटी शेयर (फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर) जारी करने की मंजूरी दी है। यह आवंटन समान संख्या में पूर्ण रूप से कन्वर्टिबल वारंट्स के रूपांतरण के बाद किया गया है।
₹14.40 प्रति शेयर पर शेयर जारी
कंपनी ने बताया कि ये शेयर प्रमोटरों शशांक अग्रवाल और शलभ अग्रवाल को ₹14.40 प्रति शेयर की दर से जारी किए गए हैं, जिसमें ₹1 फेस वैल्यू और ₹13.40 प्रीमियम शामिल है। यह आवंटन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के तहत किया गया है, जिसके लिए ₹22.87 करोड़ की शेष राशि (₹10.80 प्रति वारंट के हिसाब से) प्राप्त की गई है।
वारंट्स के रूपांतरण की प्रक्रिया
कंपनी ने पहले ही इन वारंट्स को प्रमोटर और पब्लिक कैटेगरी दोनों को ₹14.40 प्रति वारंट की दर से आवंटित किया था। वारंट धारकों ने पहले 25% राशि (₹3.60 प्रति वारंट) अग्रिम रूप से दी थी, जबकि शेष 75% राशि (₹10.80 प्रति वारंट) 18 महीनों के भीतर भुगतान कर रूपांतरण किया जा सकता था।