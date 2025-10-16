Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny stock Salasar Techno Engineering Ltd share surges 10 percent price 10 rupees

₹10 के शेयर पर टूट पड़े निवेशक, लगातार तूफान बना हुआ है शेयर, इस खबर का असर

संक्षेप:  कंपनी के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखी गई। कंपनी के शेयरों ने लगातार तीसरे दिन रैली देखी गई। इसी के साथ यह शेयर आज गुरुवार को 10.3% चढ़कर ₹10.07 प्रति शेयर के स्तर तक पहुंच गए।

Thu, 16 Oct 2025 01:17 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
₹10 के शेयर पर टूट पड़े निवेशक, लगातार तूफान बना हुआ है शेयर, इस खबर का असर

Penny stock: स्मॉलकैप कंपनी सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड (Salasar Techno Engineering Ltd.) के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखी गई। कंपनी के शेयरों ने लगातार तीसरे दिन रैली देखी गई। इसी के साथ यह शेयर आज गुरुवार को 10.3% चढ़कर ₹10.07 प्रति शेयर के स्तर तक पहुंच गए।

तीन दिन में 16% से अधिक की बढ़त

सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के शेयरों ने पिछले तीन कारोबारी सत्रों में कुल मिलाकर 16% से अधिक की तेजी दर्ज की है। बाजार में इस शेयर पर निवेशकों की जोरदार खरीदारी देखी जा रही है, जिससे कंपनी के ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी भारी उछाल आया है। बता दें कि आज करीब 2 करोड़ इक्विटी शेयरों का लेन-देन हुआ, जबकि पिछले एक सप्ताह का औसत वॉल्यूम 76 लाख शेयर और एक महीने का औसत वॉल्यूम 1 करोड़ शेयर था। यह दर्शाता है कि निवेशकों की रुचि इस शेयर में तेजी से बढ़ रही है।

प्रमोटरों को 2.11 करोड़ शेयरों का आवंटन

हाल ही में कंपनी ने अपने दो प्रमोटरों को 2.11 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित करने की घोषणा की। कंपनी के अनुसार, निदेशक मंडल की वित्त समिति ने 2,11,80,000 पूर्ण रूप से चुकता इक्विटी शेयर (फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर) जारी करने की मंजूरी दी है। यह आवंटन समान संख्या में पूर्ण रूप से कन्वर्टिबल वारंट्स के रूपांतरण के बाद किया गया है।

₹14.40 प्रति शेयर पर शेयर जारी

कंपनी ने बताया कि ये शेयर प्रमोटरों शशांक अग्रवाल और शलभ अग्रवाल को ₹14.40 प्रति शेयर की दर से जारी किए गए हैं, जिसमें ₹1 फेस वैल्यू और ₹13.40 प्रीमियम शामिल है। यह आवंटन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के तहत किया गया है, जिसके लिए ₹22.87 करोड़ की शेष राशि (₹10.80 प्रति वारंट के हिसाब से) प्राप्त की गई है।

वारंट्स के रूपांतरण की प्रक्रिया

कंपनी ने पहले ही इन वारंट्स को प्रमोटर और पब्लिक कैटेगरी दोनों को ₹14.40 प्रति वारंट की दर से आवंटित किया था। वारंट धारकों ने पहले 25% राशि (₹3.60 प्रति वारंट) अग्रिम रूप से दी थी, जबकि शेष 75% राशि (₹10.80 प्रति वारंट) 18 महीनों के भीतर भुगतान कर रूपांतरण किया जा सकता था।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।