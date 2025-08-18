Penny stock Sadbhav Engineering Share surges 10 percent today price below 15 rupees घाटे से मुनाफे में आई यह कंपनी, शेयर खरीदने की लूट, ₹15 से कम है दाम, Business Hindi News - Hindustan
घाटे से मुनाफे में आई यह कंपनी, शेयर खरीदने की लूट, ₹15 से कम है दाम

शेयरों में यह तेजी जून तिमाही के शानदार नतीजों के बाद आई है। दरअसल, सिविल निर्माण कंपनी ने बताया कि उसने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में ₹31.2 करोड़ का लाभ कमाया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में उसे ₹30.74 करोड़ का घाटा हुआ था।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 12:22 PM
Sadbhav Engineering Share: सद्भाव इंजीनियरिंग के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर आज 10 पर्सेंट तक चढ़ गए और 13.13 रुपये पर पहुंच गए। शेयरों में यह तेजी जून तिमाही के शानदार नतीजों के बाद आई है। दरअसल, सिविल निर्माण कंपनी ने बताया कि उसने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में ₹31.2 करोड़ का लाभ कमाया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में उसे ₹30.74 करोड़ का घाटा हुआ था।

सद्भाव इंजीनियरिंग के पहली तिमाही के नतीजे

14 अगस्त को बाजार बंद होने के बाद, सद्भाव इंजीनियरिंग ने बताया कि उसने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 31.2 करोड़ रुपये का समेकित लाभ कमाया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में उसे 30.74 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। हालांकि, समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व साल-दर-साल 26.25 प्रतिशत घटकर 222 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल इसी तिमाही में यह 301 करोड़ रुपये था। इस बीच, कंपनी ने शशिन पटेल को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करने की घोषणा की।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने कहा, "अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में शशिन पटेल का कार्यकाल दिसंबर 2025 में पूरा हो रहा है, इसलिए कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, शशिन पटेल को 17 दिसंबर 2025 से 16 दिसंबर 2028 तक कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।"

सद्भाव इंजीनियरिंग के शेयर

इस पेनी स्टॉक को इस साल अब तक भारी नुकसान हुआ है, और अब तक 52 प्रतिशत की गिरावट आई है। पिछले साल 6 सितंबर को 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर ₹38.70 पर पहुंचने के बाद, इस साल 28 मार्च को यह ₹10.79 के 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया।

