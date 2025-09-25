बोर्ड मीटिंग से पहले इस पेनी शेयर को लगातार खरीद रहे निवेशक, ₹6 से कम है भाव

पिछले तीन ट्रेडिंग सत्रों में इस पेनी स्टॉक ने करीब 27% का रिटर्न दिया है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 6.19 रुपये और लो 3.59 रुपये है। हाल ही में कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड को लेकर बोर्ड मीटिंग की घोषणा की है।

Sacheta metals share: बाजार में बिकवाली के बीच कुछ पेनी कैटेगरी के शेयर में तेजी देखने को मिली है। ऐसा ही एक शेयर सचेता मेटल्स (Sacheta Metals) है। सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को इस शेयर में लगातार तीसरे कारोबारी दिन बीएसई पर यह शेयर 1.54% चढ़कर ₹5.25 प्रति शेयर तक पहुंच गया। पिछले तीन ट्रेडिंग सत्रों में इस पेनी स्टॉक ने करीब 27% का रिटर्न दिया है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 6.19 रुपये और लो 3.59 रुपये है।

बोर्ड मीटिंग की घोषणा हाल ही में कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड को लेकर बोर्ड मीटिंग की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि उसके निदेशक मंडल की बैठक 4 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2 बजे रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी। इस बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा।कंपनी ने साथ ही यह भी कहा कि उसके सिक्योरिटीज में डीलिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 अक्टूबर से बंद रहेगी।

कब कितना रिटर्न पिछले एक महीने में सचेता मेटल्स के शेयरों में 22% की तेजी आई है जबकि तीन महीने में इसमें 17% का उछाल देखा गया। पिछले छह महीनों में यह शेयर 35% चढ़ा है। हालांकि साल की शुरुआत से अब तक (YTD) इसमें 13% की गिरावट दर्ज की गई है। बीते एक साल में इस शेयर में केवल 4% की बढ़त हुई है, लेकिन दो साल में यह 35% बढ़ा है।