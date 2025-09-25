Penny stock sacheta metals sets board meeting date to consider interim dividend for FY26 share gain बोर्ड मीटिंग से पहले इस पेनी शेयर को लगातार खरीद रहे निवेशक, ₹6 से कम है भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny stock sacheta metals sets board meeting date to consider interim dividend for FY26 share gain

बोर्ड मीटिंग से पहले इस पेनी शेयर को लगातार खरीद रहे निवेशक, ₹6 से कम है भाव

पिछले तीन ट्रेडिंग सत्रों में इस पेनी स्टॉक ने करीब 27% का रिटर्न दिया है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 6.19 रुपये और लो 3.59 रुपये है। हाल ही में कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड को लेकर बोर्ड मीटिंग की घोषणा की है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 06:52 PM
share Share
Follow Us on
बोर्ड मीटिंग से पहले इस पेनी शेयर को लगातार खरीद रहे निवेशक, ₹6 से कम है भाव

Sacheta metals share: बाजार में बिकवाली के बीच कुछ पेनी कैटेगरी के शेयर में तेजी देखने को मिली है। ऐसा ही एक शेयर सचेता मेटल्स (Sacheta Metals) है। सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को इस शेयर में लगातार तीसरे कारोबारी दिन बीएसई पर यह शेयर 1.54% चढ़कर ₹5.25 प्रति शेयर तक पहुंच गया। पिछले तीन ट्रेडिंग सत्रों में इस पेनी स्टॉक ने करीब 27% का रिटर्न दिया है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 6.19 रुपये और लो 3.59 रुपये है।

बोर्ड मीटिंग की घोषणा

हाल ही में कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड को लेकर बोर्ड मीटिंग की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि उसके निदेशक मंडल की बैठक 4 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2 बजे रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी। इस बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा।कंपनी ने साथ ही यह भी कहा कि उसके सिक्योरिटीज में डीलिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 अक्टूबर से बंद रहेगी।

कब कितना रिटर्न

पिछले एक महीने में सचेता मेटल्स के शेयरों में 22% की तेजी आई है जबकि तीन महीने में इसमें 17% का उछाल देखा गया। पिछले छह महीनों में यह शेयर 35% चढ़ा है। हालांकि साल की शुरुआत से अब तक (YTD) इसमें 13% की गिरावट दर्ज की गई है। बीते एक साल में इस शेयर में केवल 4% की बढ़त हुई है, लेकिन दो साल में यह 35% बढ़ा है।

पांच साल में कितना रिटर्न

लंबी अवधि में देखें तो पिछले पांच साल में इस स्मॉल-कैप स्टॉक ने अपने निवेशकों को 52% का रिटर्न दिया है। डिविडेंड की घोषणा की उम्मीद और हालिया तेजी ने सचेता मेटल्स के शेयर को निवेशकों की नजर में फिर से चर्चा में ला दिया है।शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास कंपनी की 55.48 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, 44.52 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास है।

Dividend
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।