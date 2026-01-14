रॉकेट सा उड़ रहा यह पेनी स्टॉक, 5 दिन में 61% से ज्यादा की तेजी, अभी 20 रुपये है शेयर का दाम

संक्षेप: पेनी स्टॉक एस एम गोल्ड बुधवार को BSE में 16 पर्सेंट से ज्यादा चढ़कर 20.15 रुपये पर पहुंच गया है। एस एम गोल्ड के शेयरों में पिछले 5 दिन में 61 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।

घरेलू शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट के बीच भी पेनी स्टॉक एस एम गोल्ड रॉकेट सा उड़ रहा है। ज्वैलरी बिजनेस से जुड़ी कंपनी एस एम गोल्ड के शेयर बुधवार को BSE में 16 पर्सेंट से ज्यादा चढ़कर 20.15 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल के बिल्कुल करीब जा पहुंचे हैं। एस एम गोल्ड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 21.80 रुपये है। एस एम गोल्ड के शेयरों में पिछले 5 दिन में 61 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। एस एम गोल्ड के शेयरों ने बुधवार 14 जनवरी को 20.70 रुपये के लेवल को भी छुआ।

5 दिन में 61% से ज्यादा उछल गए एस एम गोल्ड के शेयर

ज्वैलरी बिजनेस से जुड़ी कंपनी एस एम गोल्ड के शेयर पिछले 5 कारोबारी दिन में 61.72 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 8 जनवरी 2026 को 12.46 रुपये पर थे। एस एम गोल्ड के शेयर 14 जनवरी 2026 को 20.15 रुपये पर बंद हुए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 61.85 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। एस एम गोल्ड का मार्केट कैप बुधवार को 26 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 33.91 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 66.09 पर्सेंट है।