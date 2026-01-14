Hindustan Hindi News
रॉकेट सा उड़ रहा यह पेनी स्टॉक, 5 दिन में 61% से ज्यादा की तेजी, अभी 20 रुपये है शेयर का दाम

पेनी स्टॉक एस एम गोल्ड बुधवार को BSE में 16 पर्सेंट से ज्यादा चढ़कर 20.15 रुपये पर पहुंच गया है। एस एम गोल्ड के शेयरों में पिछले 5 दिन में 61 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।

Jan 14, 2026 05:48 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
घरेलू शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट के बीच भी पेनी स्टॉक एस एम गोल्ड रॉकेट सा उड़ रहा है। ज्वैलरी बिजनेस से जुड़ी कंपनी एस एम गोल्ड के शेयर बुधवार को BSE में 16 पर्सेंट से ज्यादा चढ़कर 20.15 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल के बिल्कुल करीब जा पहुंचे हैं। एस एम गोल्ड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 21.80 रुपये है। एस एम गोल्ड के शेयरों में पिछले 5 दिन में 61 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। एस एम गोल्ड के शेयरों ने बुधवार 14 जनवरी को 20.70 रुपये के लेवल को भी छुआ।

5 दिन में 61% से ज्यादा उछल गए एस एम गोल्ड के शेयर
ज्वैलरी बिजनेस से जुड़ी कंपनी एस एम गोल्ड के शेयर पिछले 5 कारोबारी दिन में 61.72 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 8 जनवरी 2026 को 12.46 रुपये पर थे। एस एम गोल्ड के शेयर 14 जनवरी 2026 को 20.15 रुपये पर बंद हुए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 61.85 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। एस एम गोल्ड का मार्केट कैप बुधवार को 26 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 33.91 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 66.09 पर्सेंट है।

52 हफ्ते के निचले स्तर से 85% चढ़ गए शेयर
एस एम गोल्ड (S. M. Gold) के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 85 पर्सेंट उछल गए हैं। एस एम गोल्ड के शेयर 22 दिसंबर 2025 को 10.90 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 14 जनवरी 2026 को 20.15 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। एस एम गोल्ड ने अक्टूबर 2020 में अपने निवेशकों को 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर तोहफे में दिया है। पिछले एक महीने में एस एम गोल्ड के शेयरों में 57 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।

