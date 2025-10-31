71000% चढ़ा यह पेनी शेयर, सचिन तेंदुलकर का भी जुड़ा नाम, मालिक बने बिलेनियर

संक्षेप: आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर 19 महीने में 71000% से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों में आई तूफानी तेजी ने इसके प्रमोटर राजेंद्र चोडणकर को बिलेनियर बना दिया है। लीजेंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम भी पिछले दिनों कंपनी से जुड़ा।

पेनी स्टॉक आरआरपी सेमीकंडक्टर लगातार चर्चा में है। इस स्टॉक को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। लगातार आ रही अफवाहों के बीच आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर रॉकेट सा उड़ रहे हैं। कंपनी के शेयर पिछले 19 महीने में 71000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों में आई तूफानी तेजी ने इसके मालिक (प्रमोटर) राजेंद्र कमलाकांत चोडणकर को बिलेनियर बना दिया है। लीजेंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम भी पिछले दिनों आरआरपी सेमीकंडक्टर से जुड़ा। साथ ही, कंपनी को 100 एकड़ जमीन आवंटन होने से जुड़ी खबरें भी सामने आईं।

19 महीने में 71000% उछल गए कंपनी के शेयर

आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर पिछले 19 महीने में 71000 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। यह पेनी स्टॉक 2 अप्रैल 2024 को 15 रुपये पर था। आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर 31 अक्टूबर 2025 को BSE में 10887.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने शुक्रवार को 52 हफ्ते का अपना नया हाई बनाया है। कंपनी का मार्केट कैप 14,832 करोड़ रुपये पहुंच गया है। आरआरपी सेमीकंडक्टर में प्रमोटर राजेंद्र कमलाकांत चोडणकर की 74.5 पर्सेंट हिस्सेदारी है। चोडणकर के पास कंपनी के करीब 1.02 करोड़ शेयर हैं। इन शेयरों की मौजूदा वैल्यू 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। नियंत्रण हिस्सेदारी होने के बावजूद चोडणकर एक रिटेल इनवेस्टर के रूप में लिस्टेड हैं।

सोशल मीडिया में उड़ी अफवाह, सचिन तेंदुलकर ने लगाया है पैसा

पिछले दिनों सोशल मीडिया में अफवाह उड़ी कि क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने आरआरपी सेमीकंडक्टर में इनवेस्टमेंट किया है। साथ ही, इस चर्चा ने भी जोर पकड़ा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कंपनी को 100 एकड़ जमीन का आवंटन हुआ है। आरआरपी सेमीकंडक्टर ने पिछले दिनों इन सभी दावों को खारिज किया। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सचिन तेंदुलकर ने कभी कंपनी के एक भी शेयर नहीं खरीदे हैं। वह कंपनी के शेयरधारक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तेंदुलकर कंपनी के ब्रांड एंबेसडर भी नहीं हैं। आरआरपी सेमीकंडक्टर ने यह भी बताया कि उसे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई 100 एकड़ जमीन का आवंटन नहीं हुआ है।