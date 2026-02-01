12 गुना बढ़ गया पावर कंपनी का प्रॉफिट, शेयर खरीदने की लूट, ₹9 पर आया भाव
RattanIndia Power Ltd share: प्राइवेट पावर जेनरेशन कंपनी रतनइंडिया पावर के शेयर में आज रविवार, बजट के दिन कारोबार के दौरान गजब की तेजी देखी गई। बाजार में गिरावट के बावजूद कंपनी के शेयर 9 पर्सेंट तक चढ़कर 9.27 रुपये पर पहुंच गए। शेयरों में इस तेजी के पीछे दिसंबर तिमाही के नतीजे हैं। दरअसल, कंपनी ने बीते दिन चालू वित्त वर्ष के शनदार नतीजे जारी किए। रतनइंडिया पावर ने दिसंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए मुनाफे में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर ₹54.26 करोड़ हो गया। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सिर्फ ₹4.33 करोड़ था। यानी साल-दर-साल आधार पर कंपनी के लाभ में लगभग 12.5 गुना का उछाल देखने को मिला है।
क्या है डिटेल
कंपनी के इस बेहतर नतीजे के पीछे सबसे बड़ी वजह खर्चों में भारी कटौती मानी जा रही है। रतनइंडिया पावर की कुल आय में मामूली बढ़ोतरी हुई और यह ₹824.24 करोड़ से बढ़कर ₹826.65 करोड़ पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर, कंपनी ने अपने खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखा। दिसंबर तिमाही में कुल खर्च घटकर ₹772.39 करोड़ रह गया, जो इससे पहले की तुलना में काफी कम है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का खर्च ₹819.91 करोड़ था।
जानकारों ने क्या कहा
विशेषज्ञों का मानना है कि लागत नियंत्रण और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर फोकस करने का फायदा कंपनी को साफ तौर पर मिला है। बेहतर मुनाफे से निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब पावर सेक्टर पर बाजार की नजर बनी हुई है। रतनइंडिया पावर देश की प्रमुख निजी बिजली उत्पादन कंपनियों में से एक है और आने वाले समय में इसके प्रदर्शन पर निवेशक और बाजार दोनों ही करीबी नजर बनाए रखेंगे।