7 पैसे के शेयर ने चौंकाया, 1357% का दिया रिटर्न, आपका है दांव?
Multibagger Stock: भारतीय शेयर बाजार ने पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। मजबूत घरेलू निवेश, बेहतर कॉरपोरेट नतीजे और बढ़ती रिटेल भागीदारी ने बाजार को सहारा दिया है। हालांकि, इंडेक्स में निवेश से अच्छा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन सही समय पर सही शेयर चुनना निवेशकों की दौलत कई गुना बढ़ा सकता है। ऐसे ही एक शेयर ने बीते वर्षों में जबरदस्त रिटर्न देकर निवेशकों को चौंकाया है। हम बात कर रहे हैं पल्सर इंटरनेशनल (Pulsar International) की, जिसने लंबी अवधि में मल्टीबैगर रिटर्न दिया।
शेयरों के हाल
मार्च 2019 में यह शेयर महज ₹0.070 पर था, जो अब बीएसई पर करीब ₹1.02 पर ट्रेड कर रहा है। यानी अगर किसी निवेशक ने सात साल पहले इस शेयर में ₹1 लाख लगाए होते और निवेश को होल्ड रखा होता, तो उसकी रकम बढ़कर करीब ₹14.50 लाख से ज्यादा हो जाती। पिछले पांच साल में इस पेनी स्टॉक ने करीब 920% का रिटर्न दिया है, जबकि 2019 में लिस्टिंग के बाद से अब तक 1,357% से ज्यादा की तेजी दर्ज की। हालांकि 2025 में शेयर में 89% की बड़ी गिरावट आई और 2026 में भी कमजोरी जारी है। इस साल अब तक (YTD) शेयर 42% से ज्यादा टूट चुका है और पिछले एक महीने में करीब 60% फिसल गया है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति
हालांकि, हालिया गिरावट के बावजूद कंपनी के तिमाही नतीजे मजबूत रहे हैं। दिसंबर 2025 तिमाही (Q3 FY26) में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर ₹40 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹6.3 करोड़ था। यानी सालाना आधार पर करीब 535% की जबरदस्त बढ़त। वहीं शुद्ध मुनाफा भी ₹0.66 करोड़ से बढ़कर ₹3.29 करोड़ हो गया, जो करीब 398% की उछाल दर्शाता है। तिमाही आधार पर भी कंपनी ने मुनाफे में जोरदार सुधार दिखाया है।
कंपनी का कारोबार
1990 में स्थापित और गुजरात आधारित यह कंपनी कृषि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ट्रेडिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में काम करती है। यह फल, सब्जियां और अनाज जैसी नाशवान वस्तुओं की खरीद, प्रोसेसिंग और वितरण का काम करती है, जिससे ग्रामीण किसानों को शहरी बाजारों से जोड़ा जाता है। हालांकि पेनी स्टॉक्स में मुनाफा बड़ा हो सकता है, लेकिन जोखिम भी उतना ही ज्यादा रहता है। इसलिए निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल और समझदारी बेहद जरूरी है।
