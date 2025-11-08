Hindustan Hindi News
क्रैश हुआ यह पेनी शेयर, ₹10 पर भाव, बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी कंपनी

संक्षेप: ProFin Capital Services share: प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज शेयर के 52 हफ्ते का लो 2.69 रुपये है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 13.14 रुपये है। हालांकि, कंपनी के शेयरों ने पिछले एक वर्ष में निवेशकों को 276 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है ।

Sat, 8 Nov 2025 12:09 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
ProFin Capital Services share: बीते कुछ दिनों से भारतीय शेयर बाजार बिकवाली मोड में है। इस माहौल के बीच कुछ पेनी शेयर भी बुरी तरह टूट गए हैं। ऐसा ही एक पेनी शेयर प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज का है। प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज के शेयरों में शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखी गई। यह शेयर 5 प्रतिशत तक लुढ़ककर ₹10.07 पर पहुंच गया। बता दें कि कंपनी ने हाल ही में बोनस शेयर दिए जाने का ऐलान किया था। प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज शेयर के 52 हफ्ते का लो 2.69 रुपये है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 13.14 रुपये है। हालांकि, कंपनी के शेयरों ने पिछले एक वर्ष में निवेशकों को 276 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है लेकिन बीते एक महीने में यह शेयर करीब 16 पर्सेंट टूट चुका है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे बेहद मजबूत रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹13.37 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि ₹2.46 करोड़ की तुलना में 443 प्रतिशत की उछाल को दिखाता है। वहीं, टोटल इनकम भी ₹6.97 करोड़ से बढ़कर ₹44.62 करोड़ हो गई, यानी 540 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

बोनस शेयर का ऐलान

हाल ही में कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक हुई, जिसमें शेयरधारकों के लिए 1:1 बोनस इश्यू को मंजूरी दी गई। इसका अर्थ है कि जिन निवेशकों के पास कंपनी के एक पूरी तरह से चुकता (फुली पेड) इक्विटी शेयर हैं, उन्हें एक अतिरिक्त शेयर मुफ्त में मिलेगा। हर नए शेयर का अंकित मूल्य ₹1 तय किया गया है। मान लीजिए कि यदि किसी निवेशक के पास 100 शेयर हैं, तो बोनस के बाद उन्हें 100 अतिरिक्त शेयर मिलेंगे, जिससे कुल शेयरों की संख्या 200 हो जाएगी। हालांकि निवेश का कुल मूल्य समान रहेगा लेकिन बाजार में शेयरों की संख्या बढ़ने से लिक्विडिटी में सुधार होगा और स्टॉक अधिक निवेशकों के लिए किफायती बन सकता है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 4.36 फीसदी की हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास 95.64 फीसदी हिस्सेदारी है।

