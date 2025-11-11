443% उछल गया कंपनी का मुनाफा, शेयर खरीदने की मची लूट, ₹10 से कम का है भाव

संक्षेप: यह कंपनी के शेयरों में पिछले दो महीनों का सबसे बड़ा इंट्राडे उछाल रहा। कंपनी निवेशकों के रडार पर तब से है जब से उसने अपने सितंबर तिमाही (Q2FY26) के मजबूत वित्तीय नतीजे जारी किए हैं।

Penny Stock: दलाल स्ट्रीट पर आज मंगलवार, 11 नवंबर को आई जोरदार रिकवरी का असर कुछ चुनिंदा पेनी स्टॉक्स पर भी देखने को मिला। प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज (Pro Fin Capital Services) उनमें से एक रहा, जिसके शेयरों में 2.5% की तेजी दर्ज की गई और यह ₹9.94 प्रति शेयर तक पहुंच गया। यह कंपनी के शेयरों में पिछले दो महीनों का सबसे बड़ा इंट्राडे उछाल रहा। कंपनी निवेशकों के रडार पर तब से है जब से उसने अपने सितंबर तिमाही (Q2FY26) के मजबूत वित्तीय नतीजे जारी किए हैं।

सितंबर तिमाही के नतीजे प्रो फिन कैपिटल ने इस तिमाही में ₹13.37 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह लाभ मात्र ₹2.46 करोड़ था। इस तरह कंपनी के मुनाफे में 443% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी की कुल आय भी जबरदस्त उछाल के साथ ₹44.62 करोड़ पर पहुंच गई, जो पिछले साल की समान अवधि में ₹6.97 करोड़ थी। यानी कंपनी की आय में 540% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2025–26 की पहली छमाही (H1FY26) में कंपनी का प्रदर्शन और भी मजबूत रहा। इस दौरान प्रो फिन कैपिटल ने ₹15.91 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि के ₹3.78 करोड़ के मुकाबले 320% अधिक है। वहीं कुल आय ₹55.14 करोड़ रही, जो साल-दर-साल 249% की बढ़त को दर्शाती है। पिछले वित्त वर्ष (FY24–25) में कंपनी की कुल आय ₹31.96 करोड़ और शुद्ध लाभ ₹2.92 करोड़ रहा था।

बोनस शेयर भी दे रही कंपनी इसी बीच, कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 अक्टूबर 2025 को हुई बैठक में 1:1 बोनस इश्यू की मंजूरी दी है। इसके तहत शेयरधारकों को प्रत्येक 1 शेयर पर ₹1 अंकित मूल्य का 1 अतिरिक्त पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयर मिलेगा।