700% से ज्यादा चढ़ चुका है यह पेनी स्टॉक, अब पूरी उधारी चुकाने की तैयारी में है कंपनी

पीसी ज्वैलर के शेयर 5 साल में 700% से ज्यादा उछल गए हैं। पांच साल में ज्वैलरी कंपनी के शेयर 1.74 रुपये से बढ़कर 14.09 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी का फोकस लोन चुकाने पर है। चालू वित्त वर्ष के आखिर तक कंपनी कर्ज मुक्त हो सकती है।

पेनी स्टॉक पीसी ज्वैलर में गजब की तेजी आई है। पीसी ज्वैलर के शेयर 5 साल में 700 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 7 अगस्त 2020 को 1.74 रुपये पर जा पहुंचे थे। इस स्तर से ज्वैलरी कंपनी के शेयरों ने अच्छी वापसी की है। कंपनी के शेयर 7 अगस्त 2025 को इंट्राडे के दौरान 14.09 रुपये पर पहुंच गए। पीसी ज्वैलर अब अपना पूरा कर्ज खत्म करने की तैयारी में है। ज्वैलरी कंपनी चालू वित्त वर्ष के आखिर तक पूरी तरह कर्ज मुक्त होना चाहती है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 56 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।

4 महीने में 19% और घटाया कर्ज

पीसी ज्वैलर लिमिटेड पिछले 4 महीने में अपना कर्ज 19 पर्सेंट और घटाकर इसे 1,445 करोड़ रुपये पर ले आई है। पीसी ज्वैलर के मैनेजिंग डायरेक्टर बलराम गर्ग ने बताया है कि कंपनी चालू वित्त वर्ष के आखिर तक पूरी तरह कर्ज मुक्त होगी। गर्ग ने पिछले दिनों पीटीआई को बताया, 'हमने अप्रैल-जुलाई 2025 के दौरान 335 करोड़ रुपये का बैंक लोन चुकाया है।' जुलाई आखिर में ज्वैलरी कंपनी का कर्ज घटकर 1445 करोड़ रुपये पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत में पीसी ज्वैलर पर 1780 करोड़ रुपये का लोन था। कंपनी अपने आंतरिक स्रोतों, मालिकों और निवेशकों से जुटाए गए पैसों से अपना कर्ज घटा रही है।

पिछले वित्त वर्ष में चुका दिया था 50% से ज्यादा कर्ज

पीसी ज्वैलर लिमिटेड ने अपने इनवेस्टर प्रेजेंटेशन में कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में बैंकों का बकाया 50 पर्सेंट से अधिक लोन चुका दिया है। कंपनी ने बताया, '30 जून 2025 को खत्म हुई तिमाही के दौरान और 8.7 पर्सेंट कर्ज चुकाया। जुलाई 2025 में कंपनी ने 10.1 पर्सेंट लोन और चुकता कर दिया है।' बैंकों का लोन और घटाने के लिए कंपनी के बोर्ड ने प्रमोटर्स और कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से 500 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 500 करोड़ रुपये के अलावा, पीसी ज्वैलर को वॉरन्ट्स के इक्विटी शेयरों में कन्वर्जन पर प्रमोटर्स और इनवेस्टर्स से 1300 करोड़ रुपये मिलेंगे। इन 1800 करोड़ रुपये से कंपनी को अपना पूरा बकाया कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी।