20 रुपये से कम के इस ज्वैलरी शेयर में तूफानी तेजी, कर्ज मुक्त होने की तैयारी में कंपनी

पीसी ज्वैलर के शेयर बुधवार को BSE में 13% से अधिक के उछाल के साथ 15.38 रुपये पर पहुंच गए हैं। ज्वैलरी कंपनी लगातार अपना कर्ज घटा रही है। पीसी ज्वैलर ने चालू वित्त वर्ष के आखिर तक कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य रखा है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 02:34 PM
ज्वैलरी स्टॉक पीसी ज्वैलर में बुधवार को तूफानी तेजी आई है। पीसी ज्वैलर के शेयर बुधवार को BSE में 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 15.38 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले दिनों कंपनी के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। हालांकि, इधर कंपनी के शेयरों पर दबाव देखने को मिला है। ज्वैलरी कंपनी लगातार अपना कर्ज घटा रही है। पीसी ज्वैलर लिमिटेड चालू वित्त वर्ष के आखिर तक कर्ज मुक्त होना चाहती है। पीसी ज्वैलर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 19.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 10.21 रुपये है।

पूरा कर्ज चुकाने की तैयारी में है कंपनी
पीसी ज्वैलर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बलराम गर्ग ने पिछले दिनों कहा था कि कंपनी ने पिछले चार महीने में अपना कर्ज 19 पर्सेंट घटाया है। उन्होंने कहा था कि कंपनी चालू वित्त वर्ष के आखिर तक कर्ज मुक्त हो जाएगी। बलराम गर्ग ने पीटीआई को बताया था कि हमने चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जुलाई पीरियड के दौरान 335 करोड़ रुपये का बैंक लोन चुका दिया है। उन्होंने बताया था कि जुलाई आखिर में कंपनी का कर्ज घटकर 1445 करोड़ रुपये रह गया, जो कि वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत में 1780 करोड़ रुपये था। गर्ग ने बताया था कि कंपनी आंतरिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए और प्रमोटर्स, निवेशकों से फंड जुटाकर अपना लोन चुका रही है। गर्ग ने कहा था, 'हम चालू वित्त वर्ष के आखिर तक पूरी तरह कर्ज मुक्त होंगे।'

5 साल में 900% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
ज्वैलरी कंपनी पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller) के शेयर पिछले पांच साल में 900 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। पीसी ज्वैलर के शेयर 18 सितंबर 2020 को 1.52 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 17 सितंबर 2025 को 15.38 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में पीसी ज्वैलर के शेयरों में 490 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। पिछले दो साल में पीसी ज्वैलर के शेयर 455 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। पीसी ज्वैलर लिमिटेड के शेयर अपने हाई से 98 पर्सेंट से अधिक टूट गए थे। कंपनी के शेयर 19 जनवरी 2018 को 58.65 रुपये पर थे, जो कि लुढ़ककर 27 मार्च 2020 को 96 पैसे पर पहुंच गए। हालांकि, इस लेवल के बाद से कंपनी के शेयरों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है।

13.61 करोड़ शेयरों के अलॉटमेंट को मंजूरी
पीसी ज्वैलर ने पिछले दिनों ही स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 'नॉन-प्रमोटर, पब्लिक कैटेगरी' के तहत तीन अलॉटीज को 13.61 करोड़ इक्विटी शेयरों के अलॉटमेंट को मंजूरी दी है, इसमें मॉरीशस बेस्ड यूनिको ग्लोबल ऑर्प्च्यूनिटीज फंड भी शामिल है। यह शेयर 1.36 करोड़ फुली कन्वर्टिबल वॉरन्ट्स के कन्वर्जन पर इश्यू किए गए हैं। यह शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर एक प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए अलॉट किए गए थे।

