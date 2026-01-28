Hindustan Hindi News
पूरी तरह कर्ज फ्री होगी कंपनी, ₹15 से कम का है शेयर, आपका है दांव?

संक्षेप:

कंपनी का शुद्ध मुनाफा साल-दर-साल 31 फीसदी बढ़कर 190 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 145 करोड़ रुपये था। मजबूत बिक्री और बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ने नतीजों को सहारा दिया है।

Jan 28, 2026 10:32 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
PC Jeweller Share: पीसी ज्वैलर के शेयर आज निवेशकों की नजर में हैं। कंपनी के शेयर में आज 1 पर्सेंट की गिरावट है और यह 10.67 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। बता दें कि कंपनी ने दिसंबर 2025 तिमाही (Q3) में शानदार नतीजे पेश किए हैं। त्योहारों और शादी-ब्याह के सीजन में मजबूत मांग का सीधा फायदा कंपनी को मिला है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा साल-दर-साल 31 फीसदी बढ़कर 190 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 145 करोड़ रुपये था। मजबूत बिक्री और बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ने नतीजों को सहारा दिया है।

इनकम में भी उछाल

कंपनी की आय में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। Q3 में ऑपरेशंस से रेवेन्यू 37 फीसदी बढ़कर 875 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 639 करोड़ रुपये था। बढ़ती बिक्री का असर मुनाफे पर साफ दिखा। EBITDA लगभग 80 फीसदी की छलांग लगाकर 201.3 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 112 करोड़ रुपये था। इससे साफ है कि कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में बड़ा सुधार हुआ है।

मार्जिन के मोर्चे पर भी पीसी ज्वैलर ने अच्छी प्रगति दिखाई है। EBITDA मार्जिन 17.5 फीसदी से बढ़कर 23 फीसदी हो गया है। कंपनी का कहना है कि बेहतर लागत नियंत्रण, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और बड़े पैमाने पर कारोबार करने से मार्जिन में सुधार हुआ है। वहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT) भी बढ़कर 189 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल Q3 में 146 करोड़ रुपये था।

68 पर्सेंट घट गया कंपनी का कर्ज

कर्ज को लेकर भी कंपनी ने राहत भरी जानकारी दी है। पीसी ज्वैलर ने बताया कि सितंबर 2024 में बैंकों के साथ सेटलमेंट एग्रीमेंट के बाद से वह अपना बकाया कर्ज करीब 68 फीसदी तक घटा चुकी है। कंपनी को उम्मीद है कि मार्च 2026 तक प्रेफरेंशियल वारंट्स के कन्वर्ज़न से मिलने वाले फंड्स से बचा हुआ पूरा बैंक कर्ज भी चुकता कर दिया जाएगा। मजबूत नतीजों और कर्ज में कमी की वजह से निवेशकों का भरोसा कंपनी पर बढ़ता नजर आ रहा है।

