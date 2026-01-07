पूरा कर्ज उतारने की तैयारी, 68% बैंक लोन चुकाया, 11 रुपये के पार पहुंचा पेनी स्टॉक

संक्षेप: ज्वैलरी कंपनी पीसी ज्वैलर जल्द ही पूरी तरह कर्ज मुक्त हो सकती है। पीसी ज्वैलर के शेयर बुधवार को 9% से अधिक के उछाल के साथ 11.21 रुपये पर पहुंच गए हैं। 5 दिन में कंपनी के शेयर 15 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं।

Penny Stock: ज्वैलरी कंपनी पीसी ज्वैलर के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। पीसी ज्वैलर के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 9 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 11.21 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में यह पेनी स्टॉक 15 पर्सेंट से ज्यादा उछल गया है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मजबूत बिजनेस अपडेट के बाद पीसी ज्वैलर के शेयरों में यह तेजी देखने को मिल रही है। तीसरी तिमाही में ज्वैलरी कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 37 पर्सेंट बढ़ा है। पीसी ज्वैलर का कहना है कि वह पूरी तरह कर्ज मुक्त होने की राह पर है।

कंपनी ने घटा लिया है अपना 68% कर्ज

ज्वैलरी कंपनी पीसी ज्वैलर ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है,'कंपनी ने 30 सितंबर 2024 को बैंकों के साथ सेटलमेंट एग्रीमेंट करने के बाद से अपने मौजूदा कर्ज का 68 पर्सेंट हिस्सा चुका दिया है। कंपनी निकट भविष्य में कर्ज-मुक्त दर्जा हासिल करने के अपने लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है। कंपनी ने अपने वित्तीय लक्ष्य की दिशा में अहम प्रगति की है।' चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में पीसी ज्वैलर ने अपना 23 पर्सेंट कर्ज घटाया था। दिल्ली स्थित पीसी ज्वैलर के 52 शोरूम हैं, जिनमें से 49 पर कंपनी का मालिकाना हक है।