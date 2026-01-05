Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny Stock PC Jeweller jumped over 7 Percent today company target debt free status
कर्ज मुक्त होने की तैयारी, 68% चुका दिया लोन, पेनी स्टॉक में आई तूफानी तेजी

संक्षेप:

पीसी ज्वैलर के शेयर सोमवार को 7% से अधिक चढ़कर 10.32 रुपये पर पहुंच गए हैं। पीसी ज्वैलर ने बताया है कि तीसरी तिमाही में उसका रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 37% बढ़ा है। कंपनी का निकट भविष्य में कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य है।

Jan 05, 2026 11:11 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
पेनी स्टॉक पीसी ज्वैलर में सोमवार को तूफानी तेजी आई है। पीसी ज्वैलर के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 10.32 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मजबूत वित्तीय नतीजों के बाद ज्वैलरी कंपनी के शेयरों में यह तेजी आई है। पीसी ज्वैलर ने बताया है कि तीसरी तिमाही में उसका रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 37 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी के मुताबिक, बेहतर डिमांड की वजह से कंपनी के रेवेन्यू में यह उछाल आया है। पीसी ज्वैलर का निकट भविष्य में पूरी तरह कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य है।

कंपनी ने चुका दिया है 68% लोन
ज्वैलरी कंपनी पीसी ज्वैलर ने बताया है, 'कंपनी निकट भविष्य में कर्ज-मुक्त का दर्जा हासिल करने के अपने लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है। 30 सितंबर 2024 को बैंकों के साथ सेटलमेंट एग्रीमेंट होने के बाद से कंपनी ने पहले ही अपना बकाया करीब 68 पर्सेंट कर्ज चुका दिया है। कंपनी ने अपना वित्तीय लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अच्छी प्रगति की है।' पीसी ज्वैलर ने सितंबर 2025 तिमाही में अपना कर्ज 23 पर्सेंट घटाया। दिल्ली बेस्ड पीसी ज्वैलर के 52 शोरूम्स हैं, जिनमें से 49 पर कंपनी का मालिकाना हक है।

6 महीने में 40% से ज्यादा टूट गए हैं पीसी ज्वैलर के शेयर
ज्वैलरी कंपनी पीसी ज्वैलर के शेयर पिछले 6 महीने में 40 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। पीसी ज्वैलर के शेयर 7 जुलाई 2025 को 18.70 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 5 जनवरी 2026 को BSE में 10.32 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 27 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 5 दिन में पीसी ज्वैलर के शेयरों में 17 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पीसी ज्वैलर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 19.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 8.66 रुपये है। पीसी ज्वैलर का मार्केट कैप सोमवार को 7300 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

