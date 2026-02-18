कर्ज मुक्त होने की तैयारी, 68% चुका दिया है लोन, 10 रुपये का यह शेयर बना रॉकेट

पीसी ज्वैलर कर्ज-मुक्त होने की तैयारी में है। पीसी ज्वैलर ने अपने कुल बकाए कर्ज का 68% लोन चुका दिया है। पीसी ज्वैलर के शेयर बुधवार को BSE में 6% से अधिक के उछाल के साथ 10.68 रुपये पर पहुंच गए हैं।

Penny Stock: ज्वैलरी कंपनी पीसी ज्वैलर कर्ज मुक्त होने की तैयारी में है। पीसी ज्वैलर ने अपना 68 पर्सेंट लोन चुका दिया है। ज्वैलरी कंपनी के शेयरों में बुधवार को अच्छी तेजी आई है। पीसी ज्वैलर के शेयर बुधवार को BSE में 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 10.68 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को 10 रुपये पर बंद हुए थे। इस साल अब तक पीसी ज्वैलर के शेयरों में करीब 13 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 साल में ज्वैलरी कंपनी के शेयर 250 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

कर्ज-मुक्त होने की तैयारी में कंपनी

पीसी ज्वैलर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बलराम गर्ग ने पिछले दिनों बताया कि कंपनी पूरी तरह कर्ज मुक्त होने के अपने लक्ष्य की दिशा में सधी रफ्तार से बढ़ रही है। गर्ग ने पीटीआई को बताया,'30 सितंबर 2024 को बैंकों के साथ सेटलमेंट एग्रीमेंट होने के बाद से कंपनी ने अपने कुल बकाया कर्ज का करीब 68 पर्सेंट चुका दिया है, जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति में अच्छे सुधार को दर्शाता है।' उन्होंने बताया कि कोर ऑपरेशंस को मजबूत करने, ओन्ड और फ्रेंचाइजी फॉर्मेट्स के जरिए अपनी रिटेल मौजूदगी बढ़ाने पर कंपनी का फोकस है।

कंपनी को हुआ है 190 करोड़ रुपये का मुनाफा

पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller) ने पिछले दिनों बताया है कि चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में उसका कंसॉलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 28 पर्सेंट बढ़कर 190.10 करोड़ रुपये पहुंच गया है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 147.96 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में पीसी ज्वैलर की टोटल इनकम बढ़कर 900.51 करोड़ रुपये पहुंच गई है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 683.44 करोड़ रुपये थी। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीने में पीसी ज्वैलर का मुनाफा बढ़कर 561.57 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 482.92 करोड़ रुपये था।