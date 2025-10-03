कर्ज मुक्त होने की तैयारी, 23% और चुकाई उधारी, रॉकेट बना यह पेनी स्टॉक

पीसी ज्वैलर के शेयर 5% से अधिक चढ़कर 13.44 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह तेजी सितंबर तिमाही के बिजनेस अपडेट के बाद आई है। कंपनी कर्ज मुक्त होने की तैयारी में है। कंपनी ने सितंबर 2025 तिमाही में बैंकों के बकाया कर्ज का 23% और चुका दिया है।

पेनी स्टॉक पीसी ज्वैलर में अच्छी तेजी आई है। ज्वैलरी कंपनी के शेयर शुक्रवार को 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 13.44 रुपये पर पहुंच गए हैं। पीसी ज्वैलर के शेयरों में यह तेजी सितंबर 2025 तिमाही के बिजनेस अपडेट के बाद आई है। कंपनी चालू वित्त वर्ष के आखिर तक कर्ज मुक्त होने की तैयारी में है। पीसी ज्वैलर ने जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही के दौरान बैंकों के बकाया कर्ज का 23 पर्सेंट और चुका दिया है। साथ ही, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 63 पर्सेंट बढ़ा है। त्योहारी सीजन के दौरान गोल्ड ज्वैलरी की अच्छी डिमांड की वजह से कंपनी के रेवेन्यू में यह उछाल आया है।

चालू वित्त वर्ष के आखिर तक कर्ज मुक्त होने का टारगेट

पीसी ज्वैलर लिमिटेड ने कहा है कि उसने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान बैंकों के बकाया लोन का करीब 23 पर्सेंट चुकाया है। इससे पहले, ज्वैलरी कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 9 पर्सेंट कर्ज घटाया था। वहीं, पिछले वित्त वर्ष में पीसी ज्वैलर ने 50 पर्सेंट से ज्यादा उधारी चुका दी थी। पीसी ज्वैलर ने बताया है, 'कर्ज में यह कटौती वित्त वर्ष 2025-26 के आखिर तक कर्ज-मुक्त होने के कंपनी के लक्ष्य के मुताबिक ही है।' वित्त वर्ष 2024-25 के आखिर में पीसी ज्वैलर पर 1780 करोड़ रुपये का कर्ज था।

कंपनी को मिलेगा 1800 करोड़ रुपये का फंड

बैंक लोन घटाने के लिए कंपनी के बोर्ड ने जुलाई में प्रमोटर्स और कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से 500 करोड़ रुपये इक्विटी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, पीसी ज्वैलर को वॉरन्ट्स के इक्विटी शेयर में कंवर्जन पर प्रमोटर्स, इनवेस्टर्स से 1300 करोड़ रुपये मिलेंगे। 1800 करोड़ रुपये के इस फंड से कंपनी को अपना पूरा बकाया कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। पीसी ज्वैलर लिमिटेड ने सितंबर 2025 तिमाही के दौरान स्टैंडअलोन रेवेन्यू में करीब 63 पर्सेंट की ग्रोथ हासिल की है।