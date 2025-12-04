धड़ाधड़ उधारी चुका रही कंपनी, कर्ज-मुक्त होने की है तैयारी, शेयरों में तूफानी तेजी

संक्षेप: स्मॉलकैप कंपनी पीसी ज्वैलर के शेयर गुरुवार को BSE में 10% से ज्यादा उछलकर 11.38 रुपये पर पहुंच गए हैं। 5 साल में कंपनी के शेयर 550% से अधिक चढ़े हैं। कंपनी चालू वित्त वर्ष के आखिर तक कर्ज मुक्त होना चाहती है।

पेनी स्टॉक पीसी ज्वैलर में गुरुवार को तूफानी तेजी आई है। पीसी ज्वैलर के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 10 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 11.38 रुपये पर पहुंच गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में हैं। पीसी ज्वैलर के शेयर इस साल अब तक 25 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। हालांकि, कंपनी धड़ाधड़ अपनी उधारी चुका रही है और चालू वित्त वर्ष के आखिर तक पूरी तरह कर्ज-मुक्त होने की राह पर बढ़ रही है। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 550 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है।

मार्च 2026 तक पूरी तरह कर्ज-मुक्त होने का है लक्ष्य

ज्वैलरी कंपनी पीसी ज्वैलर का मार्च 2026 तक कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य है। ज्वैलरी कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के दौरान बैंकों के बकाया लोन का करीब 23 पर्सेंट (406 करोड़ रुपये) चुका दिया है। इससे पहले, पीसी ज्वैलर ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 9 पर्सेंट बैंक कर्ज चुकाया था। ज्वैलरी कंपनी पीसी ज्वैलर ने पिछले वित्त वर्ष में 50 पर्सेंट से अधिक कर्ज चुकाया था। वित्त वर्ष 2024-25 के आखिर में पीसी ज्वैलर पर 1780 करोड़ रुपये का कर्ज था। इसके अलावा, डेट्स रिकवरी अपेलिट ट्रिब्यूनल (DRAT) ने सभी शोरूम्स की चाबियां और इनवेंटरी वापस दे दी हैं।