सारा कर्ज खत्म करेगी कंपनी, 23% बैंक लोन चुकाया, छोटकू शेयर में आई तूफानी तेजी

ज्वैलरी कंपनी पीसी ज्वैलर के शेयर बुधवार 13% से अधिक के उछाल के साथ 9.65 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी लगातार अपना कर्ज कम कर रही है और जल्द ही पूरी तरह कर्ज-मुक्त होने का लक्ष्य है।

ज्वैलरी कंपनी पीसी ज्वैलर लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी आई है। पेनी स्टॉक पीसी ज्वैलर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 9.65 रुपये पर पहुंच गया। मार्च 2026 तिमाही के मजबूत बिजनेस अपडेट के बाद ज्वैलरी कंपनी के शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है। पीसी ज्वैलर लगातार अपना कर्ज घटा रही है। कंपनी के मुताबिक, वह जल्द ही कर्ज मुक्त हो सकती है। 30 मार्च 2026 से लेकर अब तक पीसी ज्वैलर के शेयरों में 27 पर्सेंट से अधिक की तेजी आ चुकी है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 19.65 रुपये है। वहीं, पीसी ज्वैलर के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 7.45 रुपये है।

कर्ज-मुक्त होने पर है कंपनी का फोकस

ज्वैलरी कंपनी पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller) ने कहा है कि कंपनी निकट भविष्य में कर्ज-मुक्त होने का दर्जा हासिल करने के अपने लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है। पिछली तिमाही के दौरान पीसी ज्वैलर लिमिटेड ने ज्वाइंट सेटलमेंट एग्रीमेंट की शर्तों के तहत बैंकों के अपने बकाए कर्ज का करीब 23 पर्सेंट चुका दिया है। कंपनी ने बताया है कि वह अपनी बैलेंस शीट मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है।

32% बढ़ा है कंपनी का रेवेन्यू

पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller) का स्टैंडअलोन रेवेन्यू पिछले वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 32 पर्सेंट बढ़ा है। पीसी ज्वैलर ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि सभी तिमाहियों में सधे हुए प्रदर्शन की वजह से वित्त वर्ष 2026 बहुत पॉजिटिव रहा है। वित्त वर्ष 2026 में रेवेन्यू ग्रोथ सालाना आधार पर 49 पर्सेंट रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ऑपरेशंस से मिलने वाला कंपनी का रेवेन्यू 2,243.25 करोड़ रुपये रहा है। पिछली तिमाही के दौरान पीसी ज्वैलर लिमिटेड ने नेशनल स्किल डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है, इसमें कंपनी जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर के लिए इंडस्ट्री/फ्रेंचाइची पार्टनर के रूप में काम करेगी।