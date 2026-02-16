Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

30 रुपये से कम के इस शेयर में तूफानी तेजी, 297% बढ़ा है इस छोटी कंपनी का मुनाफा

Feb 16, 2026 03:25 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पावना इंडस्ट्रीज के शेयर सोमवार को BSE में 13% के अधिक के उछाल के साथ 25.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। 5 दिन में कंपनी के शेयर 30% से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी का मुनाफा 76 लाख से बढ़कर 3 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

30 रुपये से कम के इस शेयर में तूफानी तेजी, 297% बढ़ा है इस छोटी कंपनी का मुनाफा

एक छोटी कंपनी पावना इंडस्ट्रीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। पावना इंडस्ट्रीज के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट के अधिक के उछाल के साथ 25.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में 5 दिन में 30 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में शानदार नतीजों के बाद पावना इंडस्ट्रीज के शेयरों में यह तेज उछाल आया है। पावना इंडस्ट्रीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 49.44 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 16.50 रुपये है।

76 लाख रुपये से बढ़कर 3 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया मुनाफा
पावना इंडस्ट्रीज (Pavna Industries) के वित्तीय नतीजे दिसंबर 2025 तिमाही में शानदार रहे हैं। पावना इंडस्ट्रीज का टैक्स भुगतान के बाद मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 297.37 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में पावना इंडस्ट्रीज को 3.02 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 0.76 करोड़ रुपये (76 लाख रुपये) का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी के रेवेन्यू में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में पावना इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू सालाना आधार पर 36 पर्सेंट बढ़कर 108.03 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 79.43 करोड़ रुपये था। कंपनी के इबिट्डा में 30.15 पर्सेंट की मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है।

ये भी पढ़ें:1 पर 1 बोनस शेयर बांटने का ऐलान, रॉकेट सा उड़ गया यह शेयर, 140% बढ़ा है मुनाफा

अपने शेयर का बंटवारा कर चुकी है कंपनी
पावना इंडस्ट्रीज (Pavna Industries) अपने शेयर का भी बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांट चुकी है। पावना इंडस्ट्रीज ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 61.50 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 38.50 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा दिसंबर 2025 तिमाही तक का है। पावना इंडस्ट्रीज, पावना ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। यह ऑटोमोटिव कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। पावना इंडस्ट्रीज इग्निशन स्विचेज, फ्यूल टैंक कैप्स, ऑटो लॉक्स, हैंडल्स, ऑयल पंप्स और कॉस्टिंग कंपोनेंट्स बनाती है।

ये भी पढ़ें:मल्टीबैगर स्टॉक ने तोड़ा निवेशकों का दिल, 13% गिरा भाव, क्यों हो रही है बिकवाली
ये भी पढ़ें:26% डिस्काउंट पर हुई लिस्टिंग, फिर 5% और लुढ़क गए आइसक्रीम कंपनी के शेयर

35% से ज्यादा टूट गए हैं पावना इंडस्ट्रीज के शेयर
पावना इंडस्ट्रीज (Pavna Industries) के शेयर पिछले एक साल में 35 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। पावना इंडस्ट्रीज के शेयर 17 फरवरी 2025 को 40.84 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 फरवरी 2026 को 25.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वहीं, पिछले 6 महीने में पावना इंडस्ट्रीज के शेयरों में 37 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। पावना इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप सोमवार को 339 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market Penny Stock
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,
;;;