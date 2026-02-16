30 रुपये से कम के इस शेयर में तूफानी तेजी, 297% बढ़ा है इस छोटी कंपनी का मुनाफा

पावना इंडस्ट्रीज के शेयर सोमवार को BSE में 13% के अधिक के उछाल के साथ 25.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। 5 दिन में कंपनी के शेयर 30% से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी का मुनाफा 76 लाख से बढ़कर 3 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

एक छोटी कंपनी पावना इंडस्ट्रीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। पावना इंडस्ट्रीज के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट के अधिक के उछाल के साथ 25.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में 5 दिन में 30 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में शानदार नतीजों के बाद पावना इंडस्ट्रीज के शेयरों में यह तेज उछाल आया है। पावना इंडस्ट्रीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 49.44 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 16.50 रुपये है।

76 लाख रुपये से बढ़कर 3 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया मुनाफा

पावना इंडस्ट्रीज (Pavna Industries) के वित्तीय नतीजे दिसंबर 2025 तिमाही में शानदार रहे हैं। पावना इंडस्ट्रीज का टैक्स भुगतान के बाद मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 297.37 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में पावना इंडस्ट्रीज को 3.02 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 0.76 करोड़ रुपये (76 लाख रुपये) का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी के रेवेन्यू में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में पावना इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू सालाना आधार पर 36 पर्सेंट बढ़कर 108.03 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 79.43 करोड़ रुपये था। कंपनी के इबिट्डा में 30.15 पर्सेंट की मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है।

अपने शेयर का बंटवारा कर चुकी है कंपनी

पावना इंडस्ट्रीज (Pavna Industries) अपने शेयर का भी बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांट चुकी है। पावना इंडस्ट्रीज ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 61.50 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 38.50 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा दिसंबर 2025 तिमाही तक का है। पावना इंडस्ट्रीज, पावना ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। यह ऑटोमोटिव कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। पावना इंडस्ट्रीज इग्निशन स्विचेज, फ्यूल टैंक कैप्स, ऑटो लॉक्स, हैंडल्स, ऑयल पंप्स और कॉस्टिंग कंपोनेंट्स बनाती है।