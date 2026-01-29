₹17 के शेयर को खरीदने की लूट, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कंपनी का फोकस, अब बड़ा ऐलान
कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी पावना एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड में निवेश को मंजूरी दे दी है।
Penny Stock Pavna Industries Ltd: कमजोर बाजार माहौल के बावजूद आज गुरुवार, 29 जनवरी को पावना इंडस्ट्रीज के शेयरों में हल्की तेजी देखने को मिली। जहां एक तरफ भारतीय शेयर बाजार भू-राजनीतिक चिंताओं और मुनाफावसूली के चलते लाल निशान में खुला और सुबह के कारोबार में तेज बिकवाली देखने को मिली। वहीं, दूसरी ओर स्मॉल-कैप स्टॉक पावना इंडस्ट्रीज करीब 2.11% चढ़कर ₹17.92 के स्तर पर पहुंच गया। कंपनी के शेयरों में यह तेजी उसके सब्सिडियरी में निवेश को लेकर बोर्ड की मंजूरी के बाद आई।
सब्सिडियरी में निवेश से बढ़ा निवेशकों का भरोसा
कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी पावना एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड में निवेश को मंजूरी दे दी है। इस निवेश के तहत पावना इंडस्ट्रीज ₹4 लाख की राशि इक्विटी शेयरों के रूप में लगाएगी। कंपनी ने बताया कि यह निवेश सब्सक्रिप्शन मनी के तौर पर किया जाएगा और प्रति शेयर कीमत ₹10 तय की गई है। इस निवेश के बाद पावना इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी पावना एसएमसी में 80% हिस्सेदारी हो जाएगी।
EV और ICE सेगमेंट पर फोकस वाली कंपनी
पावना एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण पर फोकस रखती है। यह कंपनी इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए उत्पाद बनाती है। इसके अलावा, यह एयरोस्पेस, मेडिकल और कमर्शियल हार्डवेयर सेगमेंट को भी सेवाएं देती है। निवेशकों का मानना है कि EV सेगमेंट में बढ़ती मांग को देखते हुए यह निवेश भविष्य में कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
लंबी अवधि में मल्टीबैगर रिटर्न
बता दें कि कंपनी के दिसंबर तिमाही के नतीजे दबाव में रहे हैं। पावना इंडस्ट्रीज ने FY26 की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) में 49% सालाना गिरावट के साथ ₹1.67 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹3.33 करोड़ था। वहीं, कंपनी की आय भी 11% घटकर ₹74.15 करोड़ रह गई। शेयर की बात करें तो पिछले 5 दिनों में इसमें 7.5% और पिछले एक महीने में करीब 25% की गिरावट आई है। इसके बावजूद, लंबी अवधि में यह स्टॉक मल्टीबैगर रहा है और पिछले 5 सालों में निवेशकों को करीब 117% का रिटर्न दे चुका है। फिलहाल इसका 52-सप्ताह का उच्च स्तर ₹55.39 और निचला स्तर ₹16.24 है।