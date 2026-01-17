20 रुपये के स्तर वाले शेयर ने दिखाया दम, निवेशकों ने दिल खोलकर लगाया दांव
सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन पावना इंडस्ट्रीज शेयर में करीब 3 पर्सेंट की तेजी आई और भाव 20 रुपये के स्तर से ज्यादा करीब 21 रुपये पर पहुंच गया। शेयर पिछली क्लोजिंग 20.07 रुपये के मुकाबले 2.09% बढ़कर 20.49 रुपये पर आ गया।
Pavna industries share: शेयर बाजार में बीते शुक्रवार को रिकवरी देखी गई। इस रिकवरी वाले माहौल के बीच कुछ पेनी शेयर रॉकेट की तरह बढ़ते नजर आए। ऐसा ही एक पेनी शेयर पावना इंडस्ट्रीज का है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन इस शेयर में करीब 3 पर्सेंट की तेजी आई और भाव 20 रुपये के स्तर से ज्यादा करीब 21 रुपये पर पहुंच गया। शेयर पिछली क्लोजिंग 20.07 रुपये के मुकाबले 2.09% बढ़कर 20.49 रुपये पर आ गया।
शेयर के 52 हफ्ते का हाई 58.44 रुपये और 52 हफ्ते का लो 19.28 रुपये है। इसका मतलब है कि शेयर अपने लो से रिकवर हो रहा है। बता दें कि बीते सितंबर महीने में कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट भी किया था। इस दौरान कंपनी के स्टॉक का ₹10 से ₹1 में स्प्लिट हुआ। आमतौर पर कंपनियां निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्प्लिट का फैसला लेती हैं।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न
पावना इंडस्ट्रीज के शेयरहोल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 61.50 फीसदी हिस्सेदारी थी। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 38.50 फीसदी की है। इस कंपनी में Forbes EMF की हिस्सेदारी है। पब्लिक शेयरहोल्डर Forbes EMF के पास 50,00,000 शेयर या 3.58 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके अलावा नोवा ग्लोबल के पास 2.20 फीसदी हिस्सेदारी या 30,70,160 शेयर हैं।
यूपी सरकार से मिलाया था हाथ
हाल ही में पावना इंडस्ट्रीज ने उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया था। इसके तहत अगले तीन से पांच सालों में प्रस्तावित प्रोजेक्ट में ₹250 करोड़ का निवेश किया जाएगा और पावना इंडस्ट्रीज द्वारा लगभग 500 कर्मचारियों को रोजगार दिया जाएगा। बीते नवंबर महीने में कंपनी की रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार पावना इंडस्ट्रीज को राज्य में प्रोजेक्ट स्थापित करने और नियमों और विनियमों के अनुसार जरूरी अनुमति, रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल, क्लीयरेंस आदि प्राप्त करने में मदद करेगी। इसके साथ ही SG/CG द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं के तहत इंसेंटिव प्राप्त करने में भी मदद करेगी।