नए एमडी की ज्वाइनिंग से झूमे निवेशक, ₹9 के स्तर वाले शेयर को खरीदने की लूट
सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को पंथ इन्फिनिटी शेयर की कीमत 8.73 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 8.82% उछलकर 9.50 रुपये पर पहुंच गई। शेयर में यह तेजी नए मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की वजह से आई है।
क्या है मैनेजमेंट मे बदलाव?
पंथ इन्फिनिटी ने 19 जनवरी 2026 को बोर्ड मीटिंग में पुरव भारतभाई पटेल को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। यह नियुक्ति 19 जनवरी 2026 से प्रभावी है और 5 वर्ष की अवधि के लिए है, जो शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। पटेल बी.कॉम स्नातक हैं और बुलियन, एग्रो कमोडिटी ट्रेडिंग तथा डीलिंग में अनुभवी हैं, जिससे उन्हें कमोडिटी मार्केट्स की व्यावहारिक समझ प्राप्त है। वह कंपनी के किसी भी अन्य डायरेक्टर से संबंधित नहीं हैं। इससे पहले, कंपनी ने 13 जनवरी 2026 को आयोजित बोर्ड मीटिंग में तुषार रमेशभाई भट्ट को एडिशनल नॉन-एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न
पंथ इन्फिनिटी की शेयरहोल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग जीरो है जबकि पब्लिक/नॉन-इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 100% है। रेसिडेंट इंडिविजुअल्स (नॉमिनल शेयर कैपिटल ₹2 लाख तक) में 29,209 शेयरधारक 48.50% (1,20,81,292 शेयर) होल्ड करते हैं। वहीं, ₹2 लाख से अधिक वाले 115 शेयरधारक की हिस्सेदारी 47.68% है। प्रमुख होल्डर्स में बिंदी हेमनभाई परिख, ठाकोर दशरथ, मोनिका निकुंजकुमार शाह और अमन शाह शामिल हैं।
कंपनी के बारे में
साल 1993 में वजूद में आई पंथ इन्फिनिटी कीमती धातुओं, पत्थरों और ज्वेलरी के ट्रेडिंग के कारोबार में सक्रिय थी। कंपनी मजबूत गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देती है। इसके साथ ही कर्मचारियों को मुख्य संपत्ति मानते हुए कम्पीटेंसी-ड्रिवन कल्चर को बढ़ावा देती है। हाल के वर्षों में कंपनी ने डायमंड ट्रेडिंग से डिजिटल बिजनेस सर्विसेज और ई-कॉमर्स की ओर ट्रांजिशन किया है।