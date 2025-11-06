10 रुपये से कम कीमत वाले शेयर में 10% उछाल, बिखरते बाजार में भी भारी डिमांड
संक्षेप: Panth Infinity share price: बता दें कि पंथ इन्फिनिटी लिमिटेड शेयर की पिछली क्लोजिंग 8.06 रुपये थी जो गुरुवार को 10 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 8.86 रुपये पर पहुंच गया। हालांकि, यह शेयर भाव 52 वीक हाई से कम है।
Panth Infinity share: भारतीय शेयर बाजार भले ही गुरुवार को बिकवाली मोड में था लेकिन कुछ पेनी शेयरों की डिमांड थी। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन ऐसे ही एक पेनी शेयर- पंथ इन्फिनिटी लिमिटेड पर दांव लगाने की होड़ देखी गई। 10 रुपये से भी कम कीमत वाले इस शेयर में करीब 10 पर्सेंट का उछाल आया। यह तेजी ऐसे समय में आई जब कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया।
शेयर का परफॉर्मेंस
पंथ इन्फिनिटी लिमिटेड शेयर की पिछली क्लोजिंग 8.06 रुपये थी जो गुरुवार को 10 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 8.86 रुपये पर पहुंच गया। हालांकि, यह शेयर भाव 52 वीक हाई से कम है। शेयर के 52 वीक हाई की बात करें तो 12.77 रुपये है। शेयर का यह भाव इसी साल जुलाई महीने में था। नवंबर 2024 में शेयर 6.06 रुपये के निचले स्तर तक आ गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।
कंपनी के नतीजे
पंथ इन्फिनिटी लिमिटेड के तिमाही परिणामों की बात करें तो कंपनी का परिचालन से राजस्व साल-दर-साल 8,723.64 प्रतिशत बढ़ा है। यह वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के 1.65 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 145.59 करोड़ रुपये हो गया।
वहीं, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के 33.41 करोड़ रुपये से तिमाही-दर-तिमाही 335.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में पंथ इन्फिनिटी लिमिटेड का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 2290.63 प्रतिशत बढ़कर 7.65 करोड़ रुपये हो गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 0.32 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही की तुलना में नेट प्रॉफिट 3.43 करोड़ रुपये से 123.03 प्रतिशत बढ़कर 7.65 करोड़ रुपये हो गया। प्रति शेयर मूल आय में 1,705.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 3.07 रुपये रही, जबकि पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2025 की इसी तिमाही में यह 0.17 रुपये दर्ज की गई थी।