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Penny Stock: शेयर बाजार में गिरावट के बीच निवेशक अब ऐसे सस्ते शेयरों की तलाश कर रहे हैं, जिनमें आने वाले समय में अच्छी तेजी देखने को मिल सके। इसी बीच ₹10 से कम कीमत वाला एक पेनी स्टॉक चर्चा में है। इस शेयर का नाम ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी (Orient Green Power Company) है। कंपनी की बुक वैल्यू मौजूदा शेयर भाव से ज्यादा है और हाल के नतीजों में मुनाफा भी 70% बढ़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह शेयर लंबी अवधि में मल्टीबैगर बन सकता है? एक्सपर्ट्स ने इस शेयर के लिए क्या टारगेट दिया है और नए निवेशकों को किस भाव पर खरीदारी करनी चाहिए, आइए जानते हैं।

₹10 से कम कीमत, बुक वैल्यू ₹10.75 SEBI रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी का शेयर सोमवार को NSE पर ₹8.85 के भाव पर बंद हुआ था। वहीं, 30 सितंबर 2026 तक कंपनी की प्रति शेयर बुक वैल्यू करीब ₹10.75 थी। इसका मतलब है कि शेयर अपनी बुक वैल्यू से कम कीमत पर कारोबार कर रहा था। इसका प्राइस-टू-बुक रेशियो करीब 0.80 है। एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर शेयर अपनी बुक वैल्यू के आसपास पहुंचता है, तो मौजूदा भाव से करीब 21.50% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। हालांकि, बुक वैल्यू शेयर का भाव बढ़ने की गारंटी नहीं होती।

कंपनी के मुनाफे में 70% की बढ़ोतरी कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो इसके वित्तीय नतीजों में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। Q2 FY27 में कंपनी की कुल कंसोलिडेटेड इनकम ₹146.57 करोड़ रही, जबकि इसी तिमाही में कंपनी ने ₹81.57 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। वहीं, पूरे FY26 में कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 13% बढ़कर ₹316 करोड़ हो गई। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 70% बढ़कर ₹72 करोड़ पहुंच गया। कंपनी मुख्य रूप से विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा के कारोबार से जुड़ी है और इसकी कुल क्षमता करीब 396 MW है।

शेयर में निवेश से पहले समझ लें ये जोखिम अनुज गुप्ता के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 24.4% है। लेकिन इस हिस्सेदारी का लगभग 100% हिस्सा गिरवी रखा गया है। यह निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इससे शेयर में बिकवाली का दबाव बढ़ने का खतरा रहता है। इसके अलावा कंपनी की कमाई मौसम पर भी निर्भर करती है। हवा की रफ्तार और मानसून के पैटर्न के कारण हर तिमाही में कंपनी के राजस्व और मुनाफे में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

₹6 से ₹10 के बीच रह सकता है शेयर आनंद राठी के एवीपी – इक्विटी रिसर्च गणेश डोंगरे के मुताबिक, शेयर का वीकली चार्ट फिलहाल कमजोर नजर आ रहा है, जबकि मंथली चार्ट पर मजबूती के संकेत हैं। उनके अनुसार, शेयर में ₹6 का स्तर अहम सपोर्ट है। वहीं, KC सिक्योरिटी के VP महेश एम ओझा का कहना है कि फिलहाल शेयर ₹6 से ₹10 की रेंज में कारोबार कर सकता है। अगर यह मजबूती के साथ ₹10 के ऊपर निकलता है, तो ₹12 तक जाने की संभावना बन सकती है। गणेश डोंगरे के मुताबिक, ₹10 के ऊपर ब्रेकआउट मिलने पर ₹13 अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके बाद शेयर में ₹16 और ₹19 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं।

नए निवेशक क्या करें? महेश एम ओझा के मुताबिक, नए निवेशक ₹7.80 से ₹6.70 के दायरे में खरीदारी पर विचार कर सकते हैं। इसके साथ ₹6 पर सख्त स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी गई है। मौजूदा निवेशक भी इसी दायरे में शेयर जोड़ने पर विचार कर सकते हैं।