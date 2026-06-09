Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पेनी स्टॉक बना मल्टीबैगर, 1 लाख रुपये के बना दिए 66 लाख रुपये, कर्ज-मुक्त है कंपनी

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • एक समय पेनी स्टॉक रहे वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर ने 5 साल में 6500% से ज्यादा का रिटर्न दिया है
  • कंपनी के शेयरों ने इस अवधि में 1 लाख रुपये के निवेश को 66 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है
  • पिछले 5 साल में कंपनी के मुनाफे में 104 पर्सेंट की ग्रोथ देखने को मिली है
पेनी स्टॉक बना मल्टीबैगर, 1 लाख रुपये के बना दिए 66 लाख रुपये, कर्ज-मुक्त है कंपनी

पेनी स्टॉक वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर 5 साल में ही मल्टीबैगर बन गया है। वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर के शेयरों ने पांच साल में शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है। यह पेनी स्टॉक 5 साल में 6500 पर्सेंट से अधिक उछल गया है। वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर के शेयर इस अवधि में 8 रुपये से बढ़कर 580 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर लगभग कर्ज-मुक्त है, कंपनी की उधारी करीब जीरो है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 790 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 217 रुपये है।

1 लाख रुपये के बना दिए 66 लाख रुपये से ज्यादा
पेनी स्टॉक रहा वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर 11 जून 2021 को 8.81 रुपये पर था। कंपनी के शेयर 9 जून 2026 को 589 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 11 जून 2021 को वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को अब तक बनाए रखा होता तो एक लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 66.85 लाख रुपये होती। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 1263 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले तीन साल में वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर के शेयरों में 1593 पर्सेंट का उछाल आया है।

ये भी पढ़ें:85% से ज्यादा टूट गया था यह शेयर, अब 130% की तूफानी तेजी, ₹50 के करीब पहुंचा दाम

6 साल में 20786% उछल गए हैं कंपनी के शेयर
वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर के शेयरों में पिछले 6 साल में तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 20786 पर्सेंट चढ़ गए हैं। वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर के शेयर 10 जून 2020 को 2.82 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 9 जून 2026 को 589 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर का मार्केट कैप मंगलवार को 1151 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। साल 1992 में शुरू हुई वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर हेल्थकेयर सर्विसेज के बिजनेस में है। कंपनी दुनिया भर में लाइफ साइंसेज और हेल्थकेयर सॉल्यूशंस में काम करती है। मास स्क्रीनिंग, डायग्नोटिक्स और अस्पतालों की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाले रिलेटेड साइंसेज में कंपनी का स्पेशलाइजेशन है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने सॉफ्टवेयर और आईटी कंसल्टेंसी में भी एंट्री की है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हेल्थकेयर प्रॉडक्ट्स बेचती है।

ये भी पढ़ें:90% फायदे पर लिस्टिंग, फिर लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट, धमाल मचाए है यह शेयर

कंपनी की सेल्स और मुनाफे में जबरदस्त उछाल
वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर (One Global Service Provider) की सेल्स और मुनाफे में पिछले कुछ साल में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी की सेल्स 4 करोड़ रुपये थी, जो कि वित्त वर्ष 2026 में 498 करोड़ रुपये पहुंच गई। कंपनी के मुनाफे में भी जोरदार उछाल आया है। कंपनी का प्रॉफिट वित्त वर्ष 2021 में करीब 2 करोड़ रुपये था, जो कि वित्त वर्ष 2026 में 70 करोड़ रुपये पहुंच गया है। कंपनी के मुनाफे में 5 साल में 104 पर्सेंट की कंपाउंड ग्रोथ देखने को मिली है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market Penny Stock अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,