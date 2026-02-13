Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

3 पैसे वाले शेयर ने निवेशकों की बदली किस्मत, ₹1 लाख के बन गए ₹14.10 करोड़

Feb 13, 2026 07:44 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नर्चर वेल इंडस्ट्रीज के शेयर की बात करें तो छह साल पहले महज ₹0.03 का था। यह करीब छह साल में 1,40,566% बढ़कर वर्तमान में ₹42.30 के बाजार मूल्य पर पहुंच गया है। इस कीमत पर अगर किसी ने शेयर में ₹1 लाख का निवेश किया था तो संपत्ति बढ़कर ₹14.10 करोड़ हो गई होगी।

3 पैसे वाले शेयर ने निवेशकों की बदली किस्मत, ₹1 लाख के बन गए ₹14.10 करोड़

Nurture Well Industries share price: शेयर बाजार में कई ऐसे पेनी स्टॉक हैं जिन्होंने निवेशकों को कुछ ही साल में करोड़पति बना दिय। ऐसा ही एक पेनी स्टॉक- नर्चर वेल इंडस्ट्रीज है। इस कंपनी के शेयर की कीमत 6 साल पहले तीन पैसे थी जो अब 40 रुपये से ज्यादा पर ट्रेड कर रहे हैं। आइए शेयर परफॉर्मेंस को जान लेते हैं।

शेयर का परफॉर्मेंस

नर्चर वेल इंडस्ट्रीज के शेयर की बात करें तो छह साल पहले महज ₹0.03 का था। यह करीब छह साल में 1,40,566% बढ़कर वर्तमान में ₹42.30 के बाजार मूल्य पर पहुंच गया है। रकम के हिसाब से समझें तो जिस निवेशक ने छह साल पहले नर्चर वेल इंडस्ट्रीज के शेयर में ₹1 लाख का निवेश किया था और उसे अपने पास रखा था, उसकी संपत्ति बढ़कर ₹14.10 करोड़ हो गई होगी। अक्टूबर 2024 में 1:10 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट हुआ और अप्रैल 2024 में 1:1 के अनुपात में बोनस जारी किया गया। बता दें कि नर्चर वेल इंडस्ट्रीज के शेयर में जनवरी 2024 से अगस्त 2025 के बीच एकतरफा तेजी देखी गई। शेयर के 52 हफ्ते का लो 17 रुपये है। कंपनी के मार्केट कैपिटल की बात करें तो यह करीब 1000 करोड़ रुपये के स्तर पर है।

कंपनी के बारे में

1995 में स्थापित नर्चर वेल इंडस्ट्रीज (पूर्व में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) एक विविध खाद्य कंपनी है जो जैविक और अजैविक खाद्य उत्पादों, बेकरी आइटम और प्रोसेसिंग खाद्य पदार्थों के निर्माण में लगी हुई है।

ये भी पढ़ें:अंबानी को US ने दी खुशखबरी, वेनेजुएला के कच्चे तेल की सीधी खरीद का मिला लाइसेंस
ये भी पढ़ें:16 फरवरी को बाजार में लिस्ट होगी HUL की कंपनी, इन निवेशकों को फ्री में शेयर
ये भी पढ़ें:स्टॉक मार्केट क्रैश, ₹7.40 लाख करोड़ स्वाहा... अचानक भूचाल के क्या हैं कारण?

दिसंबर में समाप्त तिमाही (वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही) के दौरान कंपनी ने अपने प्रमुख मापदंडों में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया। मुनाफा में वार्षिक आधार पर 95% की वृद्धि हुई और यह ₹34.60 करोड़ तक पहुंच गया जबकि परिचालन राजस्व में वार्षिक आधार पर 46% की वृद्धि हुई और यह ₹290 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी का एबिटा लगभग दोगुना होकर ₹33.19 करोड़ हो गया जबकि मार्जिन में वार्षिक आधार पर 280 आधार अंकों की वृद्धि हुई और यह 11.45% तक पहुंच गया। कंपनी ने अपनी आय संबंधी रिपोर्ट में कहा कि वितरण विस्तार, पैकेजिंग अपग्रेडेशन और परिचालन अनुशासन पर हमारा ध्यान ब्रांड की दृश्यता को मजबूत करना और स्केलेबल विकास को गति देना जारी रखता है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

दिसंबर 2025 तिमाही में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 53.81% है, जो पिछले कई तिमाहियों से स्थिर बनी हुई है और कोई बदलाव नहीं हुआ। रिटेल निवेशकों तथा अन्य श्रेणी का हिस्सा 45.80% है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी बहुत कम 0.32% है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,
;;;