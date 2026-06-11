8 रुपये के इस पेनी शेयर ने कर दिया मालामाल, 1 लाख लगाने वाले बने करोड़पति

एयरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी स्मॉलकैप कंपनी निबे लिमिटेड ने 10 साल पहले कंपनी के शेयरों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को मालामाल कर दिया है। निबे लिमिटेड ने 10 साल में शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। डिफेंस कंपनी के शेयरों ने इस अवधि में 1 लाख रुपये के निवेश को बढ़ाकर 1.75 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। निबे लिमिटेड अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।

1 लाख रुपये के बना दिए 1.75 करोड़ रुपये से ज्यादा

स्मॉलकैप डिफेंस कंपनी निबे लिमिटेड (Nibe Limited) के शेयर 23 जून 2016 को 8.17 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 11 जून 2026 को 1437.85 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 23 जून 2016 को निबे लिमिटेड के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो एक लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 1.76 करोड़ रुपये होती। निबे लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2,000.55 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 810 रुपये है।

5 साल में 4080% चढ़ गए हैं निबे लिमिटेड के शेयर

डिफेंस कंपनी निबे लिमिटेड के शेयर पिछले 5 साल में 4080 पर्सेंट उछल गए हैं। निबे लिमिटेड के शेयर 11 जून 2021 को 34.40 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 11 जून 2026 को 1437.85 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले 4 साल की बात करें तो निबे लिमिटेड के शेयरों में 2353 पर्सेंट की जोरदार तेजी देखने को मिली है। तीन साल में इस स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 297 पर्सेंट चढ़ गए हैं। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 24 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। इस साल 30 मार्च के बाद से अब तक निबे लिमिटेड के शेयरों में 76 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले एक महीने में डिफेंस कंपनी के शेयर 41 पर्सेंट उछले हैं।