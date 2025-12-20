पेनी स्टॉक ने निवेशकों को बना दिया करोड़पति, कभी 10 रुपये से कम था भाव, 12200% का रिटर्न

संक्षेप: Penny Stock: पोजीशनल निवेशकों को करोड़पति बनाने वाली कंपनी Izmo Limited के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। कंपनी ने निवेशकों को 12 साल में धुंआधार रिटर्न दिया है। अगस्त 2030 से अबतक इस पेनी स्टॉक की कीमतों में 12200 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

Penny Stock: पोजीशनल निवेशकों को करोड़पति बनाने वाली कंपनी Izmo Limited के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। कंपनी ने निवेशकों को 12 साल में धुंआधार रिटर्न दिया है। अगस्त 2030 से अबतक इस पेनी स्टॉक की कीमतों में 12200 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। ऐसे में अगर किसी निवेशक ने एक लाख रुपये का दांव लगाया होगा तो उसका इंवेस्टमेंट बढ़कर 1.23 करोड़ रुपये हो गया होगा।

क्या है कंपनी का प्लान? एक दिसंबर को कंपनी ने दी जानकारी में बताया था कि सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और ओप्टोइलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस तक विस्तार करेगी। कंपनी भविष्य की नई संभावनाओं की तरफ देख रही है। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि 2030 तक 14 प्रतिशत सीएजीआर रह सकता है।

शेयरों का कैसा रहा है ट्रेंड Izmo Limited के शेयर शुक्रवार को 0.86 प्रतिशत की गिरावट के बाद 793.50 रुपये के लेवल बंद हुआ था। शुक्रवार को दिन में 800.40 रुपये के लेवल तक चला गया था। बीते 5 साल में इस पेनी स्टॉक की कीमतों में 1520 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में Izmo Limited के शेयरों का भाव 938 प्रतिशत बढ़ा है। यानी पिछला एक साल भी पेनी स्टॉक के लिए शानदार रहा है। बता दें, एक वक्त पर कंपनी का शेयर 6.45 रुपये के लेवल पर था।

एक महीने में मुनाफा वसूली का हुआ शिकार 2025 में Izmo Limited के शेयरों में 40.32 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, बीते एक महीने में कंपनी का शेयर मुनाफावसूली का शिकार हुआ है। इस दौरान कंपनी का शेयर 19.15 प्रतिशत गिरा है। बता दें, कंपनी का 1374.70 रुपये और 52 वीक लो लेवल 229.70 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1186 करोड़ रुपये का है।

इस कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 65.05 प्रतिशत और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 34.95 प्रतिशत है। बता दें, सितंबर तिमाही में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 24.85 करोड़ रुपये रहा है। इससे पहले जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 26.88 करोड़ रुपये रहा था।