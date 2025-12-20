पेनी स्टॉक ने निवेशकों को बना दिया करोड़पति, कभी 10 रुपये से कम था भाव, 12200% का रिटर्न

Hindustan Hindi News
penny stock make investors crorepati give 12200 percent return
संक्षेप:

Dec 20, 2025 05:04 pm IST
Penny Stock: पोजीशनल निवेशकों को करोड़पति बनाने वाली कंपनी Izmo Limited के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। कंपनी ने निवेशकों को 12 साल में धुंआधार रिटर्न दिया है। अगस्त 2030 से अबतक इस पेनी स्टॉक की कीमतों में 12200 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। ऐसे में अगर किसी निवेशक ने एक लाख रुपये का दांव लगाया होगा तो उसका इंवेस्टमेंट बढ़कर 1.23 करोड़ रुपये हो गया होगा।

क्या है कंपनी का प्लान?

एक दिसंबर को कंपनी ने दी जानकारी में बताया था कि सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और ओप्टोइलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस तक विस्तार करेगी। कंपनी भविष्य की नई संभावनाओं की तरफ देख रही है। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि 2030 तक 14 प्रतिशत सीएजीआर रह सकता है।

ये भी पढ़ें:SME IPO की डिमांड में कमी, 2 दिन में महज 23% ही भरा, GMP भी जीरो

शेयरों का कैसा रहा है ट्रेंड

Izmo Limited के शेयर शुक्रवार को 0.86 प्रतिशत की गिरावट के बाद 793.50 रुपये के लेवल बंद हुआ था। शुक्रवार को दिन में 800.40 रुपये के लेवल तक चला गया था। बीते 5 साल में इस पेनी स्टॉक की कीमतों में 1520 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में Izmo Limited के शेयरों का भाव 938 प्रतिशत बढ़ा है। यानी पिछला एक साल भी पेनी स्टॉक के लिए शानदार रहा है। बता दें, एक वक्त पर कंपनी का शेयर 6.45 रुपये के लेवल पर था।

एक महीने में मुनाफा वसूली का हुआ शिकार

2025 में Izmo Limited के शेयरों में 40.32 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, बीते एक महीने में कंपनी का शेयर मुनाफावसूली का शिकार हुआ है। इस दौरान कंपनी का शेयर 19.15 प्रतिशत गिरा है। बता दें, कंपनी का 1374.70 रुपये और 52 वीक लो लेवल 229.70 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1186 करोड़ रुपये का है।

इस कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 65.05 प्रतिशत और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 34.95 प्रतिशत है। बता दें, सितंबर तिमाही में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 24.85 करोड़ रुपये रहा है। इससे पहले जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 26.88 करोड़ रुपये रहा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
