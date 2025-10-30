Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny Stock Lancer Container Lines Share jumped over 57 Percent in 5 Days
5 दिन में 57% की तूफानी तेजी, धमाल मचाए है यह पेनी स्टॉक, दनादन 3 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

5 दिन में 57% की तूफानी तेजी, धमाल मचाए है यह पेनी स्टॉक, दनादन 3 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

संक्षेप: पेनी स्टॉक लांसर कंटेनर लाइन्स 5 दिन में 57% से अधिक उछल गया है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 11.80 रुपये से बढ़कर 18.78 रुपये पर जा पहुंचे हैं। लांसर कंटेनर लाइन्स अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है।

Thu, 30 Oct 2025 10:18 AMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
Penny Stock: लांसर कंटेनर लाइन्स के शेयर रॉकेट सा उड़ रहे हैं। पेनी स्टॉक गुरुवार को BSE में 11 पर्सेंट से अधिक उछलकर 18.78 रुपये पर पहुंच गया है। पिछले पांच दिन में लांसर कंटेनर लाइन्स के शेयरों में धुआंधार तेजी आई है। कंपनी के शेयर 5 दिन में 57 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 60 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। लांसर कंटेनर लाइन्स ने अपने शेयरधारकों को दनादन बोनस शेयर बांटे हैं। कंपनी ने साल 2018 से लेकर अब तक निवेशकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। लांसर कंटेनर लाइन्स अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है।

5 दिन में 57% से ज्यादा उछल गए लांसर कंटेनर लाइन्स के शेयर
लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन उपलब्ध कराने वाली कंपनी लांसर कंटेनर लाइन्स के शेयर 5 दिन में 57 पर्सेंट से अधिक चढ़े हैं। कंपनी के शेयर 24 अक्टूबर 2025 को BSE में 11.80 रुपये पर थे। लांसर कंटेनर लाइन्स के शेयर 30 अक्टूबर 2025 को 18.78 रुपये पर जा पहुंचे हैं। लांसर कंटेनर लाइन्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 41.34 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 10.70 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप गुरुवार को 470 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

दनादन 3 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी
लांसर कंटेनर लाइन्स अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने सबसे पहले जनवरी 2018 में 3:5 के अनुपात में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने हर 5 शेयर पर 3 बोनस शेयर दिए। कंपनी ने अक्टूबर 2021 में 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर का तोहफा दिया है। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर निवेशकों को दिए। लांसर कंटेनर लाइन्स ने अपना पिछला बोनस शेयर सितंबर 2023 में दिया है। कंपनी ने तब 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे हैं।

शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है कंपनी
लांसर कंटेनर लाइन्स (Lancer Container Lines) अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। कंपनी ने दिसंबर 2022 में अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा है। लांसर कंटेनर लाइन्स ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा है। पिछले एक साल में लांसर कंटेनर लाइन्स के शेयरों में 35 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है।

