पेनी स्टॉक बना रॉकेट, 2 दिन में 30% से ज्यादा उछला, 3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

पेनी स्टॉक लांसर कंटेनर लाइन्स में तूफानी तेजी आई है। लांसर कंटेनर लाइन्स के शेयर मंगलवार को BSE में 15 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 15.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में सोमवार को भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। 2 दिन में कंपनी के शेयर 30 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। लांसर कंटेनर लाइन्स अपने शेयरधारकों को दनादन 3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है। कंपनी अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। लांसर कंटेनर लाइन्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 41.34 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 10.70 रुपये है।

पेनी स्टॉक लांसर कंटेनर लाइन्स दो दिन में ही 30 पर्सेंट से अधिक उछल गया है। लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन उपलब्ध कराने वाली कंपनी लांसर कंटेनर लाइन्स के शेयर सोमवार 27 अक्टूबर को BSE में 11.88 रुपये पर ओपन हुए थे। कंपनी के शेयर 28 अक्टूबर 2025 को 15.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। हालांकि, इस साल अब तक लांसर कंटेनर लाइन्स के शेयरों में 55 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयर 45 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं।

लांसर कंटेनर लाइन्स (Lancer Container Lines) अपने शेयरधारकों को दनादन 3 बार बोनस शेयर दे चुकी है। कंपनी ने जनवरी 2018 में 3:5 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 5 शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटे। लांसर कंटेनर लाइन्स ने अक्टूबर 2021 में 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर दिया। कंपनी ने अपना पिछला बोनस शेयर सितंबर 2023 में 2:1 के रेशियो में दिया है। कंपनी ने तब हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर दिए। लांसर कंटेनर लाइन्स ने दिसंबर 2022 में अपने शेयर का भी बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) किया। कंपनी ने अपने शेयर को 2 टुकड़े में बांटा।

