₹20 के शेयर को खरीदने की लूट, 20% तक चढ़ गया भाव

Small Cap Stock: स्मॉल-कैप आईटी कंपनी केल्टन टेक सॉल्यूशंस (Kellton Tech Solutions) के शेयरों में मंगलवार, 17 फरवरी को जबरदस्त उछाल देखने को मिला। दिसंबर 2025 तिमाही (Q3FY26) के मजबूत नतीजों के बाद शेयर इंट्रा-डे में करीब 19.3% चढ़कर ₹20.37 के दिन के उच्च स्तर तक पहुंच गया। हालांकि, यह शेयर अपने 52 हफ्तों के हाई से अब भी काफी नीचे बना हुआ है, जबकि जनवरी 2026 में इसने ₹14.57 का निचला स्तर भी छुआ था। बीते एक साल में शेयर करीब 19% टूटा है और छह महीने में 27% तक गिरा, लेकिन पिछले एक महीने में इसमें करीब 20% की रिकवरी देखी गई है।

दिसंबर तिमाही के नतीजे कंपनी के तिमाही नतीजों की बात करें तो दिसंबर 2025 तिमाही में मुनाफे में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 22% बढ़कर ₹255 मिलियन हो गया। कंपनी की कुल आय भी 10.6% बढ़कर ₹3,088 मिलियन पहुंच गई, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹2,793 मिलियन थी। बेहतर ऑपरेटिंग लीवरेज और मजबूत एग्जीक्यूशन की वजह से मुनाफे में सुधार देखने को मिला। वहीं, EBITDA ₹397 मिलियन रहा और मार्जिन 12.9% दर्ज किया गया, जो कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

कंपनी के पास बड़े ऑर्डर कंपनी ने तिमाही के दौरान एआई आधारित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स में अपनी पकड़ और मजबूत की है। बैंकिंग, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग और वैश्विक एंटरप्राइज सेगमेंट में कई बड़े ऑर्डर हासिल किए गए। इनमें ग्लोबल बैंकों के लिए एआई आधारित पेमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, टेलीकॉम कंपनियों के लिए एजेंटिक एआई से फ्रॉड प्रिवेंशन सॉल्यूशन और संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के लिए जेनरेटिव एआई एप्लिकेशन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशंस पार्टनर के तौर पर डेटा और एआई, डिजिटल और ऐप इनोवेशन और एज़्योर इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणियों में मान्यता भी मिली है, जिससे उसकी क्लाउड और एआई क्षमता को मजबूती मिली है।