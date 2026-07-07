91 पैसे का शेयर 88 रुपये के पार, 9300% की तूफानी तेजी, अब कंपनी दे रही बड़ा तोहफा
मुख्य बातें
- पेनी स्टॉक रहा कालिंद लिमिटेड पिछले 3 साल में 9300% से अधिक उछल गया है
- कंपनी अब अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने जा रही है
- कालिंद लिमिटेड अपने शेयर को भी 5 टुकड़ों में बांटेगी
एक समय पेनी स्टॉक रहे कालिंद लिमिटेड ने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। इस छोटी कंपनी ने शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर पिछले 3 साल में 9300 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कालिंद लिमिटेड अब अपने इनवेस्टर्स को बोनस शेयर का तोहफा देने जा रही है। साथ ही, कंपनी अपने शेयर का भी बंटवारा करेगी। कंपनी ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट (शेयरों का बंटवारा) दोनों की रिकॉर्ड डेट तय कर दी है।
हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दे रही है कंपनी
कालिंद लिमिटेड (Kalind Limited) अपने शेयरधारकों को 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दे रही है। यानी, कंपनी हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी। इसके अलावा, कंपनी अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांट रही है। यानी, कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटेगी। कालिंद लिमिटेड ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट दोनों की ही रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 24 जुलाई 2026 फिक्स की है। कालिंद लिमिटेड कई तरह के प्रॉडक्ट्स की ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है।
3 साल में 9351% उछल गए हैं कंपनी के शेयर
कालिंद लिमिटेड (Kalind Limited) के शेयरों में पिछले 3 साल में 9351 पर्सेंट की तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर 14 जुलाई 2023 को 91 पैसे पर थे। कालिंद लिमिटेड के शेयर 7 जुलाई 2026 को BSE में 88.84 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी का मार्केट कैप मंगलवार को 1082 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 106 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 13.44 रुपये है।
दो साल में कंपनी के शेयरों में 5558% की तेजी
कालिंद लिमिटेड के शेयरों में पिछले दो साल में 5558 पर्सेंट का उछाल आया है। कंपनी के शेयर 5 जुलाई 2024 को 1.58 रुपये पर थे। कालिंद लिमिटेड के शेयर 7 जुलाई 2026 को 88.84 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 561 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। BSE के डेटा के मुताबिक, पिछले 10 साल में कालिंद लिमिटेड के शेयरों में 52,158 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। हालांकि, पिछले 3 महीने में कंपनी के शेयरों में 14 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। मार्च 2026 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 13.96 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 86.04 पर्सेंट है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।